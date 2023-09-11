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Dünya Fas’tan çağrı bekliyor

Güncelleme Tarihi:

#Fas#Deprem#Yardım
Dünya Fas’tan çağrı bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 07:00

6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Fas’ta hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 122’ye ulaştı. Türkiye’den ABD’ye pek çok ülke devam eden arama-kurtarma çalışmalarına destek için ekip göndermeye hazır olduğunu duyurdu.

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Kuzey Afrika ülkesi Fas’ta 1960’tan bu yana yaşanan en şiddetli depremde ölü sayısı 2 bin 122’ye yükseldi. Ülkenin içişleri bakanlığı, durumu kritik olan 1404 kişi ile birlikte en az 2 bin 421 kişinin yaralı olduğunu açıkladı. Merkez üssü Marakeş olarak açıklanan 6.8 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen bölgelerin dağlık köyler olması arama-kurtarma çalışmalarını zorlaştırırken can kaybının artabileceği belirtildi. Fas Kralı 6. Muhammed 3 günlük ulusal yas ilan etti. Uluslarası Kızılhaç Örgütü, hasarın giderilmesinin aylar süreceğini tahmin ettiklerini açıklarken dünyanın pek çok ülkesinden yardım teklifi geldi.

TÜRKİYE EKİP GÖNDERMEYE HAZIR

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Fas’tan resmi yardım talebi aldıklarını ve arama kurtarma ekibi gönderildiğini açıkladı. Savunma bakanlığından yapılan açıklamada, 56 kişi ve 4 arama-kurtarma köpeğinden oluşan ekibin Marakeş’e gitmek üzere yola çıktığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise “6 ay önce asrın felaketini yaşamış bir ülke olarak tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimize yardıma hazırız” açıklamasında bulundu. Türk Kızılayı da sosyal medya hesabından uluslararası yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye gitmek üzere 265 personelin hazır olduğunu duyurdu.

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CEZAYİR HAVA SINIRINI AÇTI

Fas’ın komşusu Cezayir, anlaşmazlık yüzünden 2 yıldır kapalı olan hava sınırının insani yardım taşınması ve yaralıların sevki için açıldığını duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Faslı yetkililerin gerek görmesi halinde müdahale edebilmek için tüm teknik ve güvenlik ekiplerimiz hazır” açıklamasında bulunurken İtalya, ABD, İsrail de arama-kurtarma ekibi ve insani yardım göndermeye hazır olduklarını bildirdi. Fas hükümeti henüz resmi olarak uluslararası yardım talebinde bulunmadı.

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#Fas#Deprem#Yardım

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