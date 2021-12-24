Dünya dışı yaşam arayışında bir ilk: Emekliliğe hazırlanan Hubble manyetik alan keşfetti

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Bilim dünyası Hubble Uzay Teleskobu'ndan gelen veriler ışında imza atılan keşfi konuşuyor.

ABD'deki Arizona Üniversitesi öncülüğünde yürütülen araştırma emekli edilmeye hazırlanan Hubble'dan gelen veriler ışığında Güneş Sistemi dışındaki bir gezegende ilk kez manyetik alan belirtilerine rastladı.

Dünya dışı yaşam arayışında çok önemli bir mihenk taşı olarak nitelendirilen bu keşif söz konusu gezegenin manyetosferi olabileceği anlamına geliyor.

Manyetosfer bir gezegenin yaşama uygun koşullara sahip olabilmesinin en önemli koşullarından birisi olarak kabul ediliyor.

Örneğin gezegenimizin manyetosfer atmosferin korunmasında oldukça önemli bir tol oyuyor. Başka bir deyişle manyetosfer gezegenimizde yaşamın devam etmesinde kilit rol oynayan atmosfere sahibiz.

Yaşanabilir ötegezegen arayışında olan bilim insanları bu nedenle ilk olarak o gezegenin manyetosfere sahip olup olmadığına bakıyor.

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Son keşif ışığında HAT-P-11b isimli ötegezegenin yaşama elverişli olabileceği ihtimalini akıllara getiriyor.

Kendi yıldızına Dünya'ya kıyasla 20 kat daha yakın olan HAT-P-11b'in bu özelliği ise gezegenin oldukça yüksek bir ısıda olabileceği anlamına geliyor.

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GÖREVİ JAMES WEBB'E BIRAKMAYA HAZIRLANIYOR

NASA yıllardır üzerinde çalıştığı James Webb'i yörüngeye fırlatma için geri sayıma geçmiş durumda.

Hubble'a oranla 3 kat büyük merceklere sahip olan teleskop, Hubble'dan elde edilen verilerin de 100 kat fazlasını elde edecek.

Pek çok bilim insanı James Webb'in kullanıma girmesi ile dünya dışı bir medeniyet keşfinin daha mümkün hale geleceği iddiasında.

Geçtiğimiz aylarda yapılan bir bilimsel araştırmaya göre, James Webb'in kullanıma girmesi sonrası bu olasılık 5 ila 10 yıl içinde gerçek olabilir.