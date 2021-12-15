HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2021 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEMDÜNYABÄ°GPARASPOR ARENAKELEBEKYAÅžAMYAZARLAR
HÃ¼rriyet Arama
50 ilde harekete geÃ§ildi Otomobil stokÃ§ularÄ±na dev operasyon50 ilde harekete geçildi! Otomobil stokçularÄ±na dev operasyon#Otomobil FiyatlarÄ±
DÃ¼nya derin bir oh Ã§ekti... SÄ±fÄ±r noktasÄ±nda flaÅŸ geliÅŸmeDünya derin bir oh çekti... 'SÄ±fÄ±r noktasÄ±'nda flaÅŸ geliÅŸme!#Koronavirüs
Seren Serengilin bu fotoÄŸrafÄ±nÄ± uzmanlar yorumladÄ±... Tehlikenin adÄ±: DumpingSeren Serengil'in bu fotoÄŸrafÄ±nÄ± uzmanlar yorumladÄ±... Tehlikenin adÄ±: Dumping#Mide AmeliyatÄ±
Ve kar Marmarada Muhabirin zor anlarÄ±: YoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ etkili oluyorVe kar Marmara'da! Muhabirin zor anlarÄ±: YoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ etkili oluyor#Meteoroloji
Bakan Koca son durumu paylaÅŸtÄ±: Ä°ÅŸte il il vaka sayÄ±larÄ±Bakan Koca son durumu paylaÅŸtÄ±: Ä°ÅŸte il il vaka sayÄ±larÄ±#Koronavirüs
Ä°kramiyeler ve maaÅŸlarda artÄ±ÅŸ yaÅŸanacak... Herkes merak ediyor Kim nasÄ±l etkilenecekÄ°kramiyeler ve maaÅŸlarda artÄ±ÅŸ yaÅŸanacak... Herkes merak ediyor! Kim nasÄ±l etkilenecek?#3600 Ek Gösterge
NASAdan tarihi dokunuÅŸ... Bir ilki baÅŸardÄ±NASA'dan tarihi dokunuÅŸ... Bir ilki baÅŸardÄ±!#NASA
Benzeri gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ rest: CevabÄ±mÄ±z fÃ¼zelerle olacak YasaklÄ± silahlar ortaya Ã§Ä±kÄ±yor...Benzeri görülmemiÅŸ rest: CevabÄ±mÄ±z füzelerle olacak! YasaklÄ± silahlar ortaya çÄ±kÄ±yor...#RUSYA
AltÄ±n fiyatlarÄ±nda neler oluyor Herkesin gÃ¶zÃ¼ saat 22:00deAltÄ±n fiyatlarÄ±nda neler oluyor? Herkesin gözü saat 22:00'de#AltÄ±n
Fatihte can pazarÄ±: Åžaka yapÄ±yorlar sandÄ±kFatih'te can pazarÄ±: Åžaka yapÄ±yorlar sandÄ±k#Ä°stanbul
Japon bilim insanlarÄ± aÃ§Ä±kladÄ±, TÃ¼rkiyede yetiÅŸiyor Ä°ÅŸte Kovid-19a iyi gelen meyveJapon bilim insanlarÄ± açÄ±kladÄ±, Türkiye'de yetiÅŸiyor! Ä°ÅŸte Kovid-19'a iyi gelen meyve!#Kovid-19
Kahreden gerÃ§ek Vefat haberini hastanede aldÄ±...Kahreden gerçek! Vefat haberini hastanede aldÄ±...#Gülçin Ergül
Bu filmler beynimi mahvetti: CinselliÄŸin bÃ¶yle Ã¶ÄŸrenildiÄŸini sanÄ±yordumBu filmler beynimi mahvetti: CinselliÄŸin böyle öÄŸrenildiÄŸini sanÄ±yordum#Billie Eilish
Hamsi firarda Neden gidiyorlar BalÄ±k her zaman doÄŸrusunu yaptÄ±...Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'BalÄ±k her zaman doÄŸrusunu yaptÄ±...'#BalÄ±kçÄ±lÄ±k
Selin CiÄŸerci ve GÃ¶khan Ã‡Ä±ra barÄ±ÅŸtÄ± mÄ± CanlÄ± yayÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±Selin CiÄŸerci ve Gökhan ÇÄ±ra barÄ±ÅŸtÄ± mÄ±? CanlÄ± yayÄ±nda açÄ±kladÄ±#Selin CiÄŸerci
HABERLERDünya Haberleri

GüneÅŸ'e tarihi dokunuÅŸ... NASA bir ilki baÅŸardÄ±!

#NASA#GüneÅŸ#Uzay
GÃ¼neÅŸe tarihi dokunuÅŸ... NASA bir ilki baÅŸardÄ±

GüneÅŸ'in gizemlerini keÅŸfetmek için 'Touch the Sun' (GüneÅŸ'e dokun) sloganÄ± ile baÅŸlatÄ±lan Parker görevi tarihi bir baÅŸarÄ±ya imza attÄ±. NASA'nÄ±n uzay aracÄ± GüneÅŸ'in dÄ±ÅŸ atmosferinin içine girdi ve buradan örnekler toplamayÄ± baÅŸardÄ±.

Haberin DevamÄ±

Bilim dÃ¼nyasÄ± Amerikan HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Parker misyonundan gelen haberleri konuÅŸuyor.

Zira 2018 yÄ±lÄ±nda uzaya fÄ±rlatÄ±lan Parker uzay aracÄ± bir hayali gerÃ§ekleÅŸtirdi ve GÃ¼neÅŸ'e dokundu.

Gezegenimiz DÃ¼nya'nÄ±n iÃ§inde yer aldÄ±ÄŸÄ± sistemin tek yÄ±ldÄ±zÄ± olan GÃ¼neÅŸ'in gizemlerini keÅŸfetmek iÃ§in 'Touch the Sun' (GÃ¼neÅŸ'e dokun) sloganÄ± ile fÄ±rlatÄ±lan Parker'Ä±n GÃ¼neÅŸ'in dÄ±ÅŸ atmosferinin iÃ§ine girdiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Â

GÃ¼neÅŸe tarihi dokunuÅŸ... NASA bir ilki baÅŸardÄ±

Guardian'da yer alan habere gÃ¶re, GÃ¼neÅŸ'in dÄ±ÅŸ atmosferinin iÃ§ine giren Parket buradan Ã¶rnekler toplamayÄ± da baÅŸardÄ±.

BÃ¶ylece ilk defa insan yapÄ±mÄ± bir nesne GÃ¼neÅŸ'e dokunmuÅŸ oldu. NASA adÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulunan Thomas Zurbuchen ÅŸu ifadeleri kullandÄ±;

'Parker Solar Probe'un 'GÃ¼neÅŸ'e dokunmasÄ±' gÃ¼neÅŸ bilimi iÃ§in anÄ±tsal bir an ve gerÃ§ekten dikkate deÄŸer bir baÅŸarÄ±. Bu kilometre taÅŸÄ± bize sadece GÃ¼neÅŸ'imizin evrimi ve onun gÃ¼neÅŸ sistemimiz Ã¼zerindeki etkileri hakkÄ±nda daha derin bilgiler saÄŸlamakla kalmÄ±yor, aynÄ± zamanda GÃ¼neÅŸ hakkÄ±nda Ã¶ÄŸrendiÄŸimiz her ÅŸey bize evrenin geri kalanÄ±ndaki yÄ±ldÄ±zlar hakkÄ±nda daha fazla ÅŸey Ã¶ÄŸretiyor.'

Gözden KaçmasÄ±n

Bilim kurgu filmleri gerÃ§ek oldu: Ä°ÅŸte NASAnÄ±n dÃ¼nyayÄ± kurtaracak projesiBilim kurgu filmleri gerçek oldu: Ä°ÅŸte NASA'nÄ±n 'dünyayÄ± kurtaracak' projesiHaberi görüntüle

GÃ¼neÅŸin koronasÄ±, yÄ±ldÄ±zÄ±n gerÃ§ek yÃ¼zeyinden Ã§ok daha sÄ±cak olduÄŸu biliniyor. Uzay aracÄ± tarafÄ±ndan toplanan veriler ile bunun altÄ±nda yatan nedenin belirlenebileceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.

Haberin DevamÄ±

TOPLAMDA 21 YAKIN GEÃ‡Ä°Åž YAPACAK

Parker, gÃ¶revini tamamlanmadan Ã¶nce, yedi yÄ±l boyunca gÃ¼neÅŸe 21 yakÄ±n yaklaÅŸÄ±m yapmÄ±ÅŸ olacak.

NASA'nÄ±n sondasÄ± 2024 yÄ±lÄ±nda GÃ¼neÅŸ yÃ¼zeyine 6.28 milyon kilometreye kadar yakÄ±nlaÅŸacak.

BaÅŸka bir deyiÅŸle Parker, GÃ¼neÅŸ'e ona en yakÄ±n gezegen olan MerkÃ¼r'den daha yakÄ±n bir konuma gelecek.

Â 

Â 

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#NASA#GüneÅŸ#Uzay

BAKMADAN GEÃ‡ME!

Rusyada benzeri gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ rest YasaklÄ± silahlar ortaya Ã§Ä±kÄ±yor

Rusya'da benzeri görülmemiÅŸ rest! YasaklÄ± silahlar ortaya çÄ±kÄ±yor

#RUSYA
Son dakika: Haftalar sonra dÃ¼nya derin bir oh Ã§ekti... Omicronda flaÅŸ geliÅŸme

Son dakika: Haftalar sonra dünya derin bir oh çekti... Omicron'da flaÅŸ geliÅŸme!

#Koronavirüs
Berfu Yenenler ve Eser Yenenlerden Ã§ocuklarÄ± ile yeni yÄ±l pozu

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'den çocuklarÄ± ile yeni yÄ±l pozu

#Berfu Yenenler

BAKMADAN GEÇME!

Rusyada benzeri gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ rest YasaklÄ± silahlar ortaya Ã§Ä±kÄ±yor

Rusya'da benzeri görülmemiÅŸ rest! YasaklÄ± silahlar ortaya çÄ±kÄ±yor

#RUSYA
Son dakika: Haftalar sonra dÃ¼nya derin bir oh Ã§ekti... Omicronda flaÅŸ geliÅŸme

Son dakika: Haftalar sonra dünya derin bir oh çekti... Omicron'da flaÅŸ geliÅŸme!

#Koronavirüs
Berfu Yenenler ve Eser Yenenlerden Ã§ocuklarÄ± ile yeni yÄ±l pozu

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'den çocuklarÄ± ile yeni yÄ±l pozu

#Berfu Yenenler