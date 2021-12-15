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Bilim dÃ¼nyasÄ± Amerikan HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Parker misyonundan gelen haberleri konuÅŸuyor.

Zira 2018 yÄ±lÄ±nda uzaya fÄ±rlatÄ±lan Parker uzay aracÄ± bir hayali gerÃ§ekleÅŸtirdi ve GÃ¼neÅŸ'e dokundu.

Gezegenimiz DÃ¼nya'nÄ±n iÃ§inde yer aldÄ±ÄŸÄ± sistemin tek yÄ±ldÄ±zÄ± olan GÃ¼neÅŸ'in gizemlerini keÅŸfetmek iÃ§in 'Touch the Sun' (GÃ¼neÅŸ'e dokun) sloganÄ± ile fÄ±rlatÄ±lan Parker'Ä±n GÃ¼neÅŸ'in dÄ±ÅŸ atmosferinin iÃ§ine girdiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

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Guardian'da yer alan habere gÃ¶re, GÃ¼neÅŸ'in dÄ±ÅŸ atmosferinin iÃ§ine giren Parket buradan Ã¶rnekler toplamayÄ± da baÅŸardÄ±.

BÃ¶ylece ilk defa insan yapÄ±mÄ± bir nesne GÃ¼neÅŸ'e dokunmuÅŸ oldu. NASA adÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulunan Thomas Zurbuchen ÅŸu ifadeleri kullandÄ±;

'Parker Solar Probe'un 'GÃ¼neÅŸ'e dokunmasÄ±' gÃ¼neÅŸ bilimi iÃ§in anÄ±tsal bir an ve gerÃ§ekten dikkate deÄŸer bir baÅŸarÄ±. Bu kilometre taÅŸÄ± bize sadece GÃ¼neÅŸ'imizin evrimi ve onun gÃ¼neÅŸ sistemimiz Ã¼zerindeki etkileri hakkÄ±nda daha derin bilgiler saÄŸlamakla kalmÄ±yor, aynÄ± zamanda GÃ¼neÅŸ hakkÄ±nda Ã¶ÄŸrendiÄŸimiz her ÅŸey bize evrenin geri kalanÄ±ndaki yÄ±ldÄ±zlar hakkÄ±nda daha fazla ÅŸey Ã¶ÄŸretiyor.'

GÃ¼neÅŸin koronasÄ±, yÄ±ldÄ±zÄ±n gerÃ§ek yÃ¼zeyinden Ã§ok daha sÄ±cak olduÄŸu biliniyor. Uzay aracÄ± tarafÄ±ndan toplanan veriler ile bunun altÄ±nda yatan nedenin belirlenebileceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.

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TOPLAMDA 21 YAKIN GEÃ‡Ä°Åž YAPACAK

Parker, gÃ¶revini tamamlanmadan Ã¶nce, yedi yÄ±l boyunca gÃ¼neÅŸe 21 yakÄ±n yaklaÅŸÄ±m yapmÄ±ÅŸ olacak.

NASA'nÄ±n sondasÄ± 2024 yÄ±lÄ±nda GÃ¼neÅŸ yÃ¼zeyine 6.28 milyon kilometreye kadar yakÄ±nlaÅŸacak.

BaÅŸka bir deyiÅŸle Parker, GÃ¼neÅŸ'e ona en yakÄ±n gezegen olan MerkÃ¼r'den daha yakÄ±n bir konuma gelecek.

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