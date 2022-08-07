Dünya diken üzerinde... Çin'den tansiyonu artıran açıklama!

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Dünyanın gözü kulağı son birkaç gündür Tayvan'da...

Ukrayna'da aylardır süren savaş son sürat devam ederken dünya ikinci bir savaş ihtimaline karşı tabiri caizse diken üzerinde bekliyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin adaya ayak basması ile 'işgal provası'na başlayan Çin'den dikkat çeken bir hamle daha geldi.

Bölgedeki gerilim devam ederken Pekin yönetimi Sarı Deniz ve Bohay Denizi'nde de yeni tatbikatlara başlayacağını duyurdu.

Konu ile ilgili yapılan resmi açıklamada Bohay Denizi'nde 8 Ağustos ve 8 Eylül arasında, Sarı Deniz'in güneyinde ise 7-15 Ağustos'ta yürütülecek askeri tatbikatlar yapılacağı bilgisine yer verildi.

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Aynı açıklamada tatbikatlar nedeniyle söz konusu bölgelerin gemi trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Öte yandan Tayvan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Çin’in adaya yönelik saldırı simülasyonları yaptığı iddia edildi.

Açıklamada, 'Tayvan Boğazı çevresinde askeri tatbikatlarda yer alan Çin uçakları ve donanma gemileri tespit edildi. Bazı uçak ve gemiler, adayı Çin anakarasından ayıran Tayvan Boğazı’ndaki orta çizgiyi geçti. Ada’daki hedeflere saldırı simülasyonu olabilir. Ordumuz uyarı yayınladı, muharebe hava devriyesi ve gemiler konuşlandırdı, duruma karşılık olarak kara tabanlı füze sistemlerini harekete geçirdi' ifadeleri kullanıldı.

TAYVANLI FÜZE UZMANI ÖLÜ BULUNDU

Tayvan’ın önde gelen füze uzmanlarından Chung-Shan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü Başkan Yardımcısı Ou Yang Li-hsing (57), iş gezisi için gittiği Ada’nın Pingtung vilayetinde ölü bulundu.

Yetkilinin ölümünün, Çin’in Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlattığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti. Ou Yang’ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Tayvan ve Çin, 1949 yılındaki iç savaş sırasında ayrıldı. Ancak Çin ada üzerindeki hak iddiasını hala sürdürüyor.

ABD, Tayvan politikasında hassas bir denge üzerinde yürüyor. Bir yandan, sadece Çin hükümetini tanıyan ve diplomatik ilişkilerini Taipei yerine Pekin ile kuran "Tek Çin" politikasına uyuyor.

Öte yandan ada ile Tayvan'ın kendini savunması için silah satmayı da içeren gayri resmi bir ilişki sürdürüyor.