Dünya bu soruya yanıt arıyor: Wagner'in akıbeti ne olacak? İşte Prigojin'in yerine geçecek isim

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Rusya geçtiğimiz aylarda tarihinin en uzun 24 saatini yaşamış, Moskova güne Wagner isyanı ile uyanmıştı.

Prigojin liderliğindeki Wagner güçlerinin Rostov'da kontrolü sağlaması ve Moskova'ya doğru ilerlemesi ile başkentte kırımızı alarm verilmiş, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Moskova'nın girişine tıpkı 1941'de NAZİ saldırısına uğrandığı dönemdeki gibi savunma siperleri kazıldığını görülmüştü.

Kriz Belarus liderinin araya girmesi ile 24 saat içinde çözülürken isyanın tam 2'nci ayında Prigojin'in uçak kazasında ölmesi üzerine dünya şimdi, 'Wagner'e ne olacak' ve 'Prigojin'in yerine kim geçecek' sorularına yanıt arıyor.

Prigojin, paralı asker grubu Wagner'i kurmak ve bugünkü seviyeye getirmek için yıllarını harcadı.

Wagner, Ukrayna savaşında Rusya adına kilit bir rol oynadı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afrika ve Suriye'deki çıkarlarına hizmet etti.

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WAGNER LİDERSİZ KALDI

New York Post'a göre, kazada sadece Prigojin değil onun yerine geçmesi muhtemel isimler de hayatını kaybetti. Başka bir deyişle Wagner lidersiz kaldı.

İngiliz Telegraph gazetesinden alıntı yapan NY Post'a göre, Wagner'in misyonlarını ve ticari varlıklarını devralacak en muhtemel aday, Kremlin bağlantılı oligarklar ile üst düzey ordu yöneticileri arasında bir anlaşma olarak başlayan, Rus istihbaratı tarafından kontrol edilen bir paralı asker grubu olan Redut.

Gennady Timchenko, Wagner Grubu'nun bazı işlerini devralma olasılığı en yüksek olan Redut'u kurdu.

Putin ile bağlantılı bir oligark olan Gennady Timchenko, Rus liderin en yakın müttefiklerinden birisi olarak biliniyor... (Fotoğraf: AFP)

Geçen ay İngiltere Avam Kamarası Dış İlişkiler Kmitesi'ne sunulan kanıtlarda, eski bir üst düzey Rus subayı ve Wagner savaşçısı, Redut'un Putin bağlantılı oligark olan Gennady Timchenko tarafından satın alınan fabrikaları korumak için kurulduğunu söyledi.

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Aynı isim 'Bu projenin vaftiz babası Timchenko, Rus ordusu tarafından önerildi' dedi ve grubun öneminin Ukrayna savaşı ile arttığına dikkat çekti.

ABD'li gazeteye göre ikinci aday olarak Kırım valisi Sergei Aksyonov tarafından oluşturulan Konvoy adlı özel bir askeri grup öne çıkıyor.

Adını Çarların Kazak koruması İmparatorluk Konvoyu'ndan alan grup, Prigojin'in eski bir dostu olan Konstantin Pikalov tarafından yönetiliyor.

Forbes'a göre Timchenko'nun serveti 23 milyar dolardan fazla. Birçok Rus firmasında hissesi olan oligarkın gaz şirketi Novatek ve petrokimya üreticisi Sibur gibi şirketlerde büyük pay sahibi olduğu biliniyor.

Pilakov ve ekibi Ukrayna'nın Herson bölgesindeki çatışmalarda aktif rol aldı.

Rusya'nın devlete ait hidrokarbon devi Gazprom tarafından finanse edilen Fakel ve Potok gibi şirketler tarafından yönetilen askeri gruplar da var.

Bu grupların da Wagner'in yerini alabileceği cılız bir sesle dile getiriliyor.

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Ancak Gazprom, bu özel askeri birliklerin varlığını kamuya açıklamadı ve bazı raporlar, bunların yakın zamanda Redut'a dahil edildiğini öne sürüyor.