Dünya bu görüntüleri konuşuyor... Gizemi çözüldü!

Haberin Devamı

ABD günlerdir Alaska'da çekilen bu görüntüleri konuşuyor. İlk olarak Perşembe günü sosyal medya platformu Facebook'ta yayınlanan görüntü kısa sürede yeni bir UFO tartışmasının fitilini ateşledi.

Kısa sürede viral olan görüntü ile ilgili o kadar çok paylaşım yapıldı ki Alaska Eyalet Birlikleri tarafından bir soruşturma başlatıldı.

Söz konusu görüntünün bir uçak kazasına ait olabileceği ihtimali üzerinde duran güvelik güçleri bölgeye gerekli birimleri sevk etti.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada görüntünün çekildiği yer olan Lazy Mountain yakınlarında helikopter ile keşif yapıldığı ve bir uçak kazası bulgusuna rastlanmadığı bilgisine yer verildi.

Aynı açıklamada inceleme sonrası 'şüpheli' bir şey ile karşılaşılmadığının da altı çizildi.

Haberin Devamı

SEBEBİNİ AÇIKLADILAR

Söz konusu görüntüye neyin neden olduğu ile ilgili beklenen açıklama ise bugün geldi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Alaska'da çekilen bu görüntüye yolcu uçaklarının arkalarında bıraktığı kuyruk izleri neden oldu.

Fotoğrafın çekildiği dönemde o bölgeden bir yolcu uçağının geçtiğini belirten uzmanlar uçağın arkasında bıraktığı yoğunlaşma izinin bu görüntünün oluşmasında rol oynadığı görüşünde.

Ancak bu açıklamayı yeterli bulamayan pek çok sosyal medya kullanıcısı bu görüntünün bir UFO'ya ait olduğu iddiasını dile getirdi.

CIA'İN 'UFO RAPORU'NDA DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Geçtiğimiz dönemde CIA'in talebi üzerine hazırlanan UFO raporu dikkat çeken iddialara ev sahipliği yapmıştı.

Ülkenin önde gelen eğitim kurumlarından Standford Üniversitesi'nde Patoloji Profesörü Garry Nolan, UFO'larla karşılaştığını iddia eden savaş pilotlarının beyinlerini inceledi.

Araştırma kapsamında bu kişilerin beyin MR'larını çeken Nolan, 'Bir sorun olduğunu görmeniz için tıp doktoru olmanıza gerek yoktu' dedi.

Haberin Devamı

Bazı pilotların beyinlerinin hasar gördüğünü belirten ABD'li profesör toplamda 100 kişiden alınan verileri analiz etti.

Bazı pilotların beyin MR'larında büyük beyaz lekeler görüldüğünü belirten Nolan, bunun bağışıklık sisteminin beyne saldığı ölü doku olduğunun altını çizdi.

ABD'li profesör geçtiğimiz yıllarda 'uzaylı bir bebeğe' ait olduğu iddia edilen iskeleti incelemiş ve bunun bir insana ait olduğu sonucuna ulaşarak tartışmalara son noktayı koymuştu.

NASA: İHTİMAL DAHİLİNDE

Daha önce yayınlanan bir NASA raporunda ise kurum Dünya dışı yaşamın var olma olasılığına 'kapalı olmadığının' altını çizmişti.

Söz konusu rapor henüz 'güvenilir bir kanıt' bulunmadığını söylese de, NASA'nın bilim misyonlarının 'Dünya'nın ötesinde kusursuz yaşam belirtileri bulmak amacıyla birlikte çalıştığı' bilgisine ev sahipliği yapmıştı.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında eski Başkan Obama da UFO iddiaları ile ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza atmıştı.