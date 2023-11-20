×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Dünya bu görüntüleri konuşuyor... Arnavutluk'ta parlamento karıştı: Muhalefet partisi vekilleri sis bombası attı

Güncelleme Tarihi:

#Arnavutluk#Avrupa#Dünya
Dünya bu görüntüleri konuşuyor... Arnavutlukta parlamento karıştı: Muhalefet partisi vekilleri sis bombası attı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 14:33

Arnavutluk’ta hükümeti protesto eden muhalif vekiller parlamento binası içinde sis bombası attı. Görüntüler sosyal medyada viral oldu...

Haberin Devamı

Arnavutluk’ta siyasi gerilim dinmek bilmiyor...

Bir kez daha gerginliğe sahne olan parlamentoya sis bombası atıldı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, ana muhalefet partisi olan Demokratik Parti’ye mensup vekiller renkli sis bombası fırlattı.

Aynı haberlere göre, Başbakan Rama’nın parlamento binasına girmesinden sonra muhalif siyasetçilerin harekete geçti ve fişekleri yaktı.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor... Arnavutlukta parlamento karıştı: Muhalefet partisi vekilleri sis bombası attı

Bu eylem sonrası parlamento bir anda turuncu renge bürünürken o anlara ait kareler sosyal medyada viral oldu.

Bu eylemden önce siyasetçilerin bütçe görüşmesi planlanıyordu.

Yaşanan gerilime rağmen tartışmalı bütçe görüşüldü ve onaylandı.

Haberin Devamı

Muhalif vekillerin bir çanta içerisinde sis bombasını getirdiği ve bunları elden ele dağıttıkları belirtiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arnavutluk#Avrupa#Dünya

BAKMADAN GEÇME!