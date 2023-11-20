Dünya bu görüntüleri konuşuyor... Arnavutluk'ta parlamento karıştı: Muhalefet partisi vekilleri sis bombası attı

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Arnavutluk’ta siyasi gerilim dinmek bilmiyor...

Bir kez daha gerginliğe sahne olan parlamentoya sis bombası atıldı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, ana muhalefet partisi olan Demokratik Parti’ye mensup vekiller renkli sis bombası fırlattı.

Aynı haberlere göre, Başbakan Rama’nın parlamento binasına girmesinden sonra muhalif siyasetçilerin harekete geçti ve fişekleri yaktı.

Bu eylem sonrası parlamento bir anda turuncu renge bürünürken o anlara ait kareler sosyal medyada viral oldu.

Bu eylemden önce siyasetçilerin bütçe görüşmesi planlanıyordu.

Yaşanan gerilime rağmen tartışmalı bütçe görüşüldü ve onaylandı.

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Muhalif vekillerin bir çanta içerisinde sis bombasını getirdiği ve bunları elden ele dağıttıkları belirtiyor.