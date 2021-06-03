Düğünde Putin'le dansı olay yaratmıştı... 3 yıl sonra bomba gelişme yaşandı!

Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Ağustos 2018'de gerçekleşen düğün töreninde yaşadıklarını dünyayla paylaşmış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katıldığı düğünü tam bir 'şölen' olarak tanımlamıştı.

Hem çok tepki çeken hem de o tarihte bütün gazete manşetlerini süsleyen düğünde Putin'le dans eden Karin Kneissl'in fotoğrafları dönemin politika gündeminin en çok konuşulan olayı olmuştu.

Kneissl, Putin’le dans ettikten sonra öne eğilerek selam vermiş, bu hareketiyle de eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Bu eleştirileri de yanıtsız bırakmayan Kneissl “Baloya gittiyseniz en sonunda bunun yapıldığını görmüşsünüzdür. Rus lider benden önce eğildi, sonra da ben de ona eğilerek karşılık verdim” sözleriyle kendisini savunmuştu. Bakan Kneissl, görgü kuralları gereği yaptığı bu jest dışında kimsenin önünde eğilmeyecek bir insan olduğunun da altını çizmişti.

Bu çok tartışılan olaydan neredeyse üç yıl sonra ise oldukça ilginç bir gelişme yaşandı. Avusturya’nın eski dışişleri bakanı Karin Kneissl, Rusya'nın devlet kontrolündeki petrol devi şirketi Rosneft’e yönetim kurulu üyesi seçildi. Kneissl, 2019'da bakanlık görevi sona erdikten ve hükümetten ayrıldıktan sonra, 2020 yılında Rusya’nın devlet destekli sitesi Russia Today’de (www.rt.com) köşe yazarı oldu. Bu yazarlık görevinden sonra Kneissl, 2021'in Mart ayında adaylığını koyduğu Rosneft’in yıllık genel kurul toplantısında şirkete katıldığını duyurdu.

Kneissl, yaptığı açıklamada 'Şirkete bağımsız bir yönetici olarak görev yapacağım' ifadesini kullanırken The Guardian'da yer alan habere göre şirkette artık bir yönetim kurulu üyesi olarak çalışıyor.

Şu an için Kneissl'in şirketten ne kadar maaş alacağı açıklanmadı. Öte yandan, görev yaptığı süre boyunca Putin ile olan dostluğu dikkat çeken Almanya'nın eski Başbakanı Gerhard Schröder de aynı yoldan geçmişti.

Schröder, yaklaşık dört yıldır Rosneft'in yönetim kurulu üyesi ve başkanı olarak çalışıyor. Şirketten verilen bilgiye göre eski başbakan yıllık 600 bin dolar maaş alıyor. Schröder'in Kuzey Akımı boru hattı (Almanya ve Rusya arasındaki doğalgaz taşıma hattı) projesinin destekçisi olduğu bilinen bir gerçek. Eski şansölye görevden alındıktan çok kısa bir süre Gazprom'un hissedarlar komitesinin de başına geçmişti. Schröder, bu tarihten beri Gazprom ve Rosneft'te birçok önemli pozisyonda görev yaptı. Olaylı düğününün ardından kısa sürede olaylı bir boşanma yaşayan ve eski eşini kendisine şiddet uygulamakla suçlayan 56 yaşındaki Kneissl ise Avrupa Birliği karşıtı görüşleriyle tanınıyor. Kneissl, Russia Today'deki ilk köşe yazasında ekonomik hareketliliğin “endüstriyel mezarlıklarla” dolu Avrupa'dan ziyade Afrika ve Çin'de gerçekleşeceğini yazarak Avrupa'dan tepki almıştı.

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