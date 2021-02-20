Dubai Emirliği: Prensese evde bakılıyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Londra Büyükelçiliği’nden Dubai Emirliği imzasıyla yapılan açıklamada, prensesle ilgili basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilirken, “Prenses Latife’ye evde bakıldığı, tedavisinin devam ettiği ve en uygun zamanda kamuoyu önüne yeniden çıkacağı” belirtildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Başkanı Kenneth Roth, ailenin açıklamasını olayı örtbas etme çabası olarak nitelendirdi ve “prenses kendi adına konuşana kadar” kraliyet üyelerine kimsenin inanmayacağını söyledi. Bu hafta başında, Prenses Latife’nin arkadaşlarına gizlice gönderdiği videonun yayınlanmasının ardından Birleşmiş Milletler, BAE’den Prenses Latife’nin hayatta olduğuna dair kanıt istemiş, İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Latife’nin durumundan endişe duyduğunu açıklamıştı.