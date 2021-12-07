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DSÖ'den yeni sıtma raporu: Ölü sayısı sanılandan 180 bin daha fazla!

#Sıtma#DSÖ#Afrika
DSÖden yeni sıtma raporu: Ölü sayısı sanılandan 180 bin daha fazla

Yeni sıtma raporunu yayınlayan DSÖ ölü sayısını revize etti. Yeni bir metodoloji kullanarak sıtmaya bağlı ölümlerin 180 bin daha fazla olduğu bilgisine ulaşan kurum bir de aşı çağrısında bulundu.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), özellikle Sahra Altı Afrikası'nda çocuk ölümlerine sebep olan sıtma ile ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

DSÖ dünyayı sıtmaya karşı daha acil adımlar atmaya davet etti ve sıtmaya bağlı ölümlerin sanılanın aksine 180 bin daha fazla olduğunu duyurdu.

SITMA AŞISI ONAYLANMIŞTI

DSÖ geçtiğimiz aylarda sıtmaya karşı geliştirilen 'RTS,S/AS01' aşısının yaygın kullanılmasını tavsiye ederek ilk defa bir sıtma aşısını onaylamıştı.

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DSÖ'nün Küresel Sıtma Programı Direktörü Dr Pedro Alonso, aşının Sahra altı Afrika'da beş yaşın altındaki on binlerce hayatı kurtarmak için tarihi bir fırsat sunduğunun altını çizdi.

Küresel toplumu bu alanda daha fazla yardımda bulunmaya çağıran Alonso, 'Küresel toplum buna yanıt vermezse, büyük bir başarısızlığı temsil edecek' dedi.

10 MİLYON DOZ BAĞIŞLADI

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RTS,S aşısını geliştiren İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKlein, halihazırda sürmekte olan pilot programlarda kullanılmak üzere 10 milyon doza kadar bağışta bulunmayı ve yılda 15 milyon doza kadar tedarik etmeyi taahhüt etti.

DSÖden yeni sıtma raporu: Ölü sayısı sanılandan 180 bin daha fazla

Ancak Alonso, geçen yıl dünya genelinde 240 milyondan fazla vaka ile potansiyel talebin yılda 80 ila 100 milyon doza ulaşabileceği konusunda uyardı ve 'Bu, uluslararası mekanizmaların nerede devreye girmesi gerektiğinin en iyi örneğidir' dedi.

DSÖ tarafından Pazartesi günü yayınlanan yeni rakamlar, geçen yıl 627 bin kişinin sıtmadan öldüğü bilgisine ev sahipliği yapıyor.

Ölü sayısını belirlemek için yeni bir yöntem kullanan DSÖ'nün sonuçları eski metodolojiye göre toplamdan 180 bin daha fazla ölüm yaşandığını ortaya çıkardı.

Raporda dünya genelindeki ölümlerin yüzde 96'sının Sahra altı Afrika'da yaşandığının da altı çizildi.

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#Sıtma#DSÖ#Afrika

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