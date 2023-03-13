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DSÖ: COVID-19’un kökenini bulmalıyız

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#DSÖ#COVID-19#Virüs
DSÖ: COVID-19’un kökenini bulmalıyız
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 07:00

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus, kurumun COVID-19’u salgın ilan edişinin üçüncü yılında virüsün kökenine ilişkin açıklama yaptı.

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Twitter’dan paylaşım yapan Ghebreyesus, COVID-19’un kökenlerini tespit etmenin ‘ahlaki bir zorunluluk’ olduğunu söyledi. Ghebreyesus, milyonlarca insanın ‘Long COVID’ yani koronavirüsün uzun dönemli tahribatları ile yaşadığına dikkat çekti. Ghebreyesus, “COVID-19’un kökenlerini anlamak, gelecekteki salgınları önlememize yardımcı olacak bilimsel bir zorunluluktur. Ayrıca, Long COVID ile yaşayanlar karşı da ahlâki zorunluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.

ABD ÇİN’E İŞARET ETMİŞTİ

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, ABD Enerji Bakanlığı’nın, kısa süre önce Beyaz Saray’a ve önemli Kongre üyelerine sunduğu gizli istihbarat raporuna göre, COVID-19’un büyük olasılıkla Çin’deki bir laboratuvardan kazayla sızdığını düşündüğünü yazmıştı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, istihbarat topluluğunda bu konuda değişik görüşler olduğunu ancak emin olacak kadar yeterli bilginin bulunmadığını belirtmişti. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray ise COVID-19’un “büyük olasılıkla Çin’deki bir laboratuvardan kazayla sızdığı” tezi üzerinde durduklarını belirtmişti.

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#DSÖ#COVID-19#Virüs

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