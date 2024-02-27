Dönerci cinayetinde kocaya gözaltı

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Polisten yapılan açıklamaya göre, cinayet cumartesi günü saat 10.30 sıralarında işlendi.

PLANLANMIŞ OLABİLİR

Döner dükkanının kabloları kesilerek güvenlik kameraları devre dışı bırakıldığı için görüntüler olmadığını açıklayan Dusiburg polisi, cinayetin planlanarak işlenmiş olabileceği üzerinde dururken, katil zanlısı veya zanlılarının yakalanabilmesi için halktan yardım istedi. Alman basınında yer alan haberlerde de Yüksel Yağan’ın eşi Nihat Yağan’ın cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca Yağan’ın kocasının polis merkezine kendisinin teslim olduğu da iddialar arasında yer aldı. Polis konu hakkında daha fazla açıklama yapmadı.