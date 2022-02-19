Donbas'ta endişe verici gerginlik

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UKRAYNA’nın doğusunda, Rus ayrılıkçısı Donestk ve Luhansk bölgelerini kapsayan Donbas’ta gerilim tırmanıyor. Kiev ordu birlikleriyle Rusya yanlısı ayrılıkçı milisler arasında ateşkesi denetleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gözlemcileri, son 24 saat içinde bölgede pek çok çeşit ağır silahtan 500 civarında atış yapıldığını duyurdu. Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden ayrılıkçı Donetsk yönetimi, “savaş tehlikesi” nedeniyle sivil halkı Rusya’daki Rostov bölgesine nakletme kararı aldıklarını açıkladı. Rus medyası, Donetsk’te ayrılıkçı hükümete ait bir binanın yakınlarında bir araçta patlama meydana geldiğini iddia etti. Aracın ayrılıkçı güçlerin komutanına ait olduğu, patlamada kimsenin zarar görmediği öne sürüldü.

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PUTİN BAKAN GÖNDERDİ

Resmi Rus haber ajansı RIA’ya konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hükümete ayrılıkçı bölgeden tahliye edilenlere 10 bin ruble yardımda bulunma emri verdiğini açıkladı. Peskov ayrıca Putin’in emriyle Acil Durumlar Bakanı Alexander Çupriyan’ın tahliyeleri organize etmek için Rostov’a gideceğini söyledi.

SİVİLLER RUSYA’YA GİDİYOR

Rus basınına video mesaj gönderen Donetsk yönetimi lideri Denis Puşilin, “Ukrayna ordusunun önümüzdeki günlerde Donbas bölgesine yönelik askeri harekât başlatacağı istihbaratı aldıklarını” belirterek yaşlılar, kadınlar ve çocukların tahliyesine başladıklarını açıkladı. Puşilin bölgeden 700 bin kişinin tahliye edileceğini, sadece silahlı savaşçıların kalacağı belirtti. Amerikan haber ajansı AP, “videoların oluşturulma tarihinin 16 Şubat olarak göründüğünü, fakat Rus medyasının 18 Şubat’ta kayda alınmış gibi sunduğunu” yazdı.