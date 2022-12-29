Toplu mesaj attılar: Kansersiniz! Telefonlar kilitlendi, insanlar hastaneye koştu...

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İngiltere'deki özel hastanede çalışan pratisyen hekimin yaptığı bir hata yeni yıl öncesi onlarca kişinin yüreğini ağzına getirdi.

HASTANE TOPLU MESAJ ATTI: AKCİĞER KANSERİSİNİZ

23 Aralık tarihinde hastane müşterilerine gönderilen kısa mesajın amacı insanlara mutlu Noeller dilemekti ancak yapılan bir hata sonucu tüm hastalara 'agresif akciğer kanseri' olduklarını bildiren toplu bir mesaj gönderildi. Ve bu insanlar içinde gerçekten akciğer kanseri test sonuçlarını bekleyenler de vardı.

METASTAZ NEDİR?

Hastanenin gönderdiği mesajda insanların metastaz yapmış agresif bir akciğer kanserine yakalandığı belirtiliyor ve doktorun DS1500 formu talep ettiği belirtiliyor.



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Metastaz kanserli hücrelerin bulundukları doku dışında doğrudan ya da kan-lenf damarlarıyla başka bölgelere sıçramalarına verilen isimdir. Kötü huylu tümörler yalnızca bulundukları doku ve organa zarar vermekle kalmaz, yakınlarındaki organ ve dokulara da yayılabilir ve zarar verebilirler.

HATANEYE ULAŞMAK İSTEDİ AMA TELEFONLAR KİLİTLENMİŞTİ

57 yaşındaki Chris Reed kısa bir süre önce hastaneye gitmiş ve kanser şüphesi ile test yaptırmıştı. Tam sonuçları beklerken hata ile gönderilen mesaj adamda soğuk duş etkisi yarattı.

Karısı gözyaşlarına boğulan adam hastaneyi aramayı çalıştı ama hatlar uzun süre doluydu bunun üzerine arabasına atladı ve hastanenin yolunu tuttu.



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Reed hastaneye gittiğinde mesajın sadece kendisine gelmediğini anladı.Yanlış mesaj kurbanlarından bir başkası duyduğu öfkeyi sosyal medya hesabından paylaştı ve "dedi.Başka bir kullanıcı ise Noel öncesi test sonuçlarını bekleyen insanların hata ile gönderilen mesaj nedeni ile yaşadıkları strese dikkat çekti ve hastaneye tepki gösterdi.

HASTANE yanlışlıkla atılan mesajı fark eder etmez bir düzeltme mesajı gönderdi. Gönderilen mesajda "Bir önceki mesajımız için özürlerimizi kabul etmenizi rica ediyoruz. Sistemimizde bir hata oluştu. Size asıl mesajımız şöyle olmalıydı: Hepinize mutlu Noeller ve mutlu yıllar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

