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Doktorlar kabızlık dedi, 4. evre kanser çıktı! İngiltere'nin konuştuğu skandal...

Güncelleme Tarihi:

#Nöroblastom#Kanser#Karın Ağrısı
Doktorlar kabızlık dedi, 4. evre kanser çıktı İngilterenin konuştuğu skandal...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 16:04

Britanya Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) uzmanlarının 'kabızlık' sorunu çektiğini belirttiği 3 yaşındaki bebeğin 4. evre kanser çıkması NHS'yi eleştiri oklarının hedefine oturttu. Küçük bebek zorlu bir tedavi süreci ile karşı karşıya kalırken yanlış teşhis koyan doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı.

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İngiltere'de NHS sağlık görevlilerinin yanlış teşhis koyduğu 3 yaşındaki çocuk hakkında soruşturma başlatıldı.

Üç yaşındaki Ella Formby-Smith, çektiği karın ağrıları nedeni ile 3 yıl boyunca defalarca kez hastaneye götürüldü ancak doktorlar küçük bebekteki sorunun başta viral bir enfeksiyon daha sonra da kabızlık olduğunu söylediler.

"DOĞUŞTAN GELEN BİR HASTALIK OLABİLİR" DEDİLER

Anne Claire, kızının sık sık çektiği karın ağrıları için kesin bir teşhis konulamamasının büyük bir hayal kırıklığına neden olduğunu belirterek, "Bize bunun doğuştan kaynaklanan bir sorun olabileceği söylendi. 3 yıl boyunca bu hastalığa teşhis konulamamasına inanamıyorum" dedi.

Doktorlar kabızlık dedi, 4. evre kanser çıktı İngilterenin konuştuğu skandal...

4. AŞAMA KANSER TEŞHİSİ KONDU

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Son olarak Mart ayında acıdan kıvranan küçük bebek durumu kötüye gittikten sonra tekrar hastaneye götürüldü ve yapılan detaylı incelemelerden sonra bebeğe agresif bir KANSER türü olan dördüncü aşama nöroblastom teşhisi kondu.

Nöroblastom, küçük çocuklarda sık sık görülen ve sempatik sinir sisteminden kaynaklanan kötü huylu bir tümördür. Nöroblastomlar sempatik sinir dokularının bulunduğu yerlerde ortaya çıkabilirler.

ZORLU BİR TEDAVİ SÜRECİ İLE KARŞI KARŞIYA

Anne Claire, küçük bebeğinin doktorların doğru teşhis koyamaması nedeni ile ameliyat, kök hücre nakli, radyoterapi ve immünoterapi gibi zorlu tedavilerle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Şu anda durumu inişli-çıkışlı. Koşup, oyun oynamak için hiç enerjisi yok. Hastalık onu tamamen tüketti." dedi.

Doktorlar kabızlık dedi, 4. evre kanser çıktı İngilterenin konuştuğu skandal...

HASTALIĞI TEŞHİS EDEMEYEN DOKTORLAR İNCELEME ALTINDA

Warrington Hastanesi'ndeki uzmanlar şimdi Ella'nın durumuna dair işaretleri defalarca kez gözden kaçırdıkları iddialarıyla soruşturma altında.

Küçük Ella'nın durumu bugün İngiliz medyasında dikkat çekti, Britanya Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) yeniden eleştiri oklarının hedefinde...

Doktorlar kabızlık dedi, 4. evre kanser çıktı İngilterenin konuştuğu skandal...

NÖROBLASTOM BELİRTİLERİ NELERDİR?

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nöroblastom belirtileri, hastalığın nerede başladığına yayılıp yayılmadığına bağlı olarak değişebilir.Erken belirtiler yavaş gelişebileceğinden ve diğer yaygın çocukluk hastalıklarına benzediğinden nöroblastomun teşhis edilmesi zor olabilir.Ağrı

  • Kabızlık veya ishal
  • Karın şişliği
  • İştah kaybı, kilo kaybı
  • Göz çevresindeki koyu halkalar
  • Zayıflık
  • Ateş 
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#Nöroblastom#Kanser#Karın Ağrısı

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