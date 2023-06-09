Doktorlar kabızlık dedi, 4. evre kanser çıktı! İngiltere'nin konuştuğu skandal...

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İngiltere'de NHS sağlık görevlilerinin yanlış teşhis koyduğu 3 yaşındaki çocuk hakkında soruşturma başlatıldı.

Üç yaşındaki Ella Formby-Smith, çektiği karın ağrıları nedeni ile 3 yıl boyunca defalarca kez hastaneye götürüldü ancak doktorlar küçük bebekteki sorunun başta viral bir enfeksiyon daha sonra da kabızlık olduğunu söylediler.

"DOĞUŞTAN GELEN BİR HASTALIK OLABİLİR" DEDİLER

Anne Claire, kızının sık sık çektiği karın ağrıları için kesin bir teşhis konulamamasının büyük bir hayal kırıklığına neden olduğunu belirterek, "Bize bunun doğuştan kaynaklanan bir sorun olabileceği söylendi. 3 yıl boyunca bu hastalığa teşhis konulamamasına inanamıyorum" dedi.



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Son olarak Mart ayında acıdan kıvranan küçük bebek durumu kötüye gittikten sonra tekrar hastaneye götürüldü ve yapılan detaylı incelemelerden sonra bebeğe agresif bir KANSER türü olan dördüncü aşama nöroblastom teşhisi kondu.

Nöroblastom, küçük çocuklarda sık sık görülen ve sempatik sinir sisteminden kaynaklanan kötü huylu bir tümördür. Nöroblastomlar sempatik sinir dokularının bulunduğu yerlerde ortaya çıkabilirler.

ZORLU BİR TEDAVİ SÜRECİ İLE KARŞI KARŞIYA

Anne Claire, küçük bebeğinin doktorların doğru teşhis koyamaması nedeni ile ameliyat, kök hücre nakli, radyoterapi ve immünoterapi gibi zorlu tedavilerle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Şu anda durumu inişli-çıkışlı. Koşup, oyun oynamak için hiç enerjisi yok. Hastalık onu tamamen tüketti." dedi.



Warrington Hastanesi'ndeki uzmanlar şimdi Ella'nın durumuna dair işaretleri defalarca kez gözden kaçırdıkları iddialarıyla soruşturma altında.

Küçük Ella'nın durumu bugün İngiliz medyasında dikkat çekti, Britanya Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) yeniden eleştiri oklarının hedefinde...



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nöroblastom belirtileri, hastalığın nerede başladığına yayılıp yayılmadığına bağlı olarak değişebilir.Erken belirtiler yavaş gelişebileceğinden ve diğer yaygın çocukluk hastalıklarına benzediğinden nöroblastomun teşhis edilmesi zor olabilir.Ağrı