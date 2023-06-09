ABD'de alarm: Maskeler geri döndü, 'evinizden çıkmayın' uyarısı yapıldı! İnanılmaz görüntüler...

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413 orman yangının aktif olarak devam ettiği Kanada'dan yayılan dumanlar, ABD'yi dumanlar altında bırakarak adeta kırmızı alarma neden oldu.

NEW YORK'TAN GELEN GÖRÜNTÜLER ŞAŞIRTTI

ABD'nin birçok eyaletinde hava kalitesinin düştüğü öğrenilirken New York'tan gelen görüntüler durumun ne kadar vahim olduğunu ortaya çıkardı. Şehir sadece bir kaç saat içerisinde turuncu bir duman bulutunun altında kalırken, tarihi yapıların sis perdesinin arkasında kaldığı görüldü.



Yetkililer insanlardan mümkünse evden çıkmamaları, çıktıkları durumlarda da N95 tipi koruyucu maske takmalarını istedi. Dün kent genelinde 1 milyon ücretsiz maske dağıtılırken hava kalitesindeki düşüşün hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.



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ABD medyası kentten gelen görüntüleri 'bir kıyamet sahnesi' olarak yorumlarken, New York eyaletindeki bazı okullar tatil edildi, kentte düzenlenecek açık hava sosyal etkinlikler iptal edildi.

New York Sağlık Komiseri Ashwin Vasan yayınladığı sağlık uyarısında, "New Yorkluların evlerinde kalmalarını, pencereleri kapalı tutmalarını ve sadece kesinlikle gerekliyse dışarı çıkmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Solunum ya da kalp rahatsızlığı olan savunmasız insanlar daha büyük risk altında. Mutlaka dışarıda olmanız gerekiyorsa kaliteli bir maske takmanız yardımcı olabilir. Solunum sorunları yaşayan 911'i arayıp yardım isteyebilir" ifadelerini kullandı.



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Uzmanlar, kenti kaplayan dumana maruz kalmanın nabız artışı, göğüs ağrısı ve gözlerde, burunda ve boğazda iltihaplanma gibi bir dizi sağlık sorununa neden olabileceğini söylüyor.

NE ZAMAN SONA ERECEĞİ BELİRSİZ

ABD'yi esir alan sis bulutu hava ulaşımını da etkiledi. Federal yetkililer New York'taki LaGuardia Havaalanı'ndaki bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

New York'taki yetkililer sisin önümüzdeki birkaç gün daha devam edeceğini söylediler ancak durumun kesin olarak ne zaman sona ereceğini söylemenin zor olduğunu kabul ediyorlar.



Uzmanlar, yangınlar tamamen sönmeden sisin kalkmasının pek olası olmadığını söylüyor.

Kanada genelinde devam eden yangınlar 20 bin kişiyi yerinden etti. Kanada hükümeti, ülkenin güneyinde başlayan ve kontrol altına alınamayan orman yangınları için AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında yardım istedi. AB Kanada’nın çağrısı üzerine 280 itfaiyecinin bölgeye gönderileceğini duyurdu.

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ABD başkanı Biden da Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştüğünü ve Kanada'daki yangınlarla mücadeleye yardımcı olmak için 600'den fazla itfaiyeci görevlendirdiğini söyledi.

Uzmanlara göre yangınların sıklığında, bahar aylarının normalden daha sıcak ve kurak geçmesi rol oynadı. Bu koşulların, yaz aylarında da sürmesi bekleniyor. Kanada'daki yangınlarda şimdiye kadar 3,8 milyon hektar alanın yandığı hesaplanıyor. Yılın bu döneminin ortalamasına göre, bu alan 12 kat daha fazla.



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Uzmanlar, iklim değişikliğinin, olağanüstü hava koşullarını ve orman yangınlarını sıklaştırdığı görüşünde.

ABD Başkanı Joe Biden, yangınları "iklim değişikliğinin etkilerinin kesin bir hatırlatıcısı" olarak nitelendirdi.