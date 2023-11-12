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Son dakika! Doğu Akdeniz'de ABD askeri hava aracı düştü

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#ABD#Doğu Akdeniz#Avrupa Kuvvetler Komutanlığı
Son dakika Doğu Akdenizde ABD askeri hava aracı düştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2023 00:27

Pentagon Avrupa Kuvvetler Komutanlığı (EUCOM), 10 Kasım akşamında Doğu Akdeniz'de bir ABD askeri hava aracının düştüğünü açıkladı. Düşen hava aracının türüne ilişkin bilgi verilmedi.

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Bir ABD hava aracı Doğu Akdeniz'de düştü. Pentagon Avrupa Kuvvetler Komutanlığı (EUCOM), olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"10 Kasım'da bir ABD askeri hava aracı eğitimlerini sürdürüyorken bir talihsizlikten dolayı Doğu Akdeniz'de düştü. Etkilenen ailelere duyduğumuz saygıdan dolayı şuan buna dahil olan personel hakkında daha fazla bilgi vermeyeceğiz. Soruşturma yürütülüyor. Şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki hava aracının yaptığı sorti tamamen eğitim ile alakalıydı. Şuan bize karşı yapılan bir düşman aktivite belirtisi yok." 

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#ABD#Doğu Akdeniz#Avrupa Kuvvetler Komutanlığı

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