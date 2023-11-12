Son dakika! Doğu Akdeniz'de ABD askeri hava aracı düştü

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Bir ABD hava aracı Doğu Akdeniz'de düştü. Pentagon Avrupa Kuvvetler Komutanlığı (EUCOM), olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"10 Kasım'da bir ABD askeri hava aracı eğitimlerini sürdürüyorken bir talihsizlikten dolayı Doğu Akdeniz'de düştü. Etkilenen ailelere duyduğumuz saygıdan dolayı şuan buna dahil olan personel hakkında daha fazla bilgi vermeyeceğiz. Soruşturma yürütülüyor. Şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki hava aracının yaptığı sorti tamamen eğitim ile alakalıydı. Şuan bize karşı yapılan bir düşman aktivite belirtisi yok."