Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

DMÖ: Dünya, 1.5 santigrat eşiğini 2027’ye kadar aşabilir

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Meteoroloji Örgütü#Sıcaklık#DMÖ
DMÖ: Dünya, 1.5 santigrat eşiğini 2027’ye kadar aşabilir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 17:22

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), küresel sıcaklıkların önümüzdeki 5 yılda 1.5 santigrat eşiğini aşabileceğini duyurdu. Bilim insanları bu eşiğin aşılmasına yönelik oranın yüzde 66 olduğunu ifade ederek uyarıda bulundu.

Haberin Devamı

DMÖ’de yayımlanan raporda, “2023 ile 2027 arasındaki yıllık ortalama küresel sıcaklığın en az bir yıl boyunca sanayi öncesi seviyelerin 1,5 santigrat üzerinde olma olasılığı yüzde 66'dır. Önümüzdeki beş yılın en az birinin ve bir bütün olarak beş yıllık dönemin, kaydedilen en sıcak dönem olma olasılığı yüzde 98'dir” denildi.

“AŞACAĞIZ ANLAMINA GELMİYOR ANCAK ALARM VERİYOR”

DMÖ Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, “Bu rapor, Paris Anlaşması'nda belirtilen 1,5 santigrat seviyesini kalıcı olarak aşacağımız anlamına gelmiyor. Ancak DMÖ, artan sıklıkta geçici olarak 1.5 santigrat seviyesini aşacağımıza dair alarm veriyor” ifadelerini kullandı.

PARİS ANLAŞMASI

Artan küresel sıcaklıklara ek olarak, insan kaynaklı sera gazları daha fazla okyanus ısınmasına ve asitleşmesine, buzul erimesine, deniz seviyesinin yükselmesine ve daha fazla olumsuz hava koşullarına yol açıyor.

Haberin Devamı

Paris Anlaşması, tüm ülkelerin bu yüzyıldaki küresel sıcaklık artışını 2 santigrat ile sınırlamak için küresel sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltmasına rehberlik edecek uzun vadeli hedefler belirlerken, önlemek veya azaltmak için artışı 1.5 santigrat ile daha da sınırlama çabalarını sürdürmektedir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dünya Meteoroloji Örgütü#Sıcaklık#DMÖ

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın gözü Türkiyede: Erdoğan meydan okudu... Seçim haritası Yunanistanı karıştırdı

Dünyanın gözü Türkiye'de: Erdoğan meydan okudu... Seçim haritası Yunanistan'ı karıştırdı

#Seçim
Meclis yeni vekillerini bekliyor... Kayıt masaları kuruldu

Meclis yeni vekillerini bekliyor... Kayıt masaları kuruldu

#TBMM
Liderlerin 2’nci tur yol haritası

Liderlerin 2’nci tur yol haritası

#Erdoğan