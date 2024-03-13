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Dizi oyuncusunun trajik ölümü: Nişan töreninde boğazındaki atardamar yırtıldı! Nişanlısı yürek burkan detayı bugün verdi...

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#Liam Trimmer#Avustralya#Kaza
Dizi oyuncusunun trajik ölümü: Nişan töreninde boğazındaki atardamar yırtıldı Nişanlısı yürek burkan detayı bugün verdi...
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 14:55

İngiliz BBC kanalının 'Wanted Down Under' dizisinde oynayan ancak daha sonra kariyer planlamasını değiştirip polis memuru olarak hayatına devam eden 29 yaşındaki Liam Trimmer, nişan töreninde geçirdiği trajik bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

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 BBC'nin göçmenlerin yaşamlarını ele aldığı 'Wanted Down Under' adlı dizide rol alan  ancak 2013 yılında polis akademisine gitmek için a Avustralya'ya taşınan Liam Trimmer ve kız arkadaşı Lilly Watts, evlilik yolundaki ilk adımı Fremantle'daki evlerinde atmaya karar verdiler.

Dizi oyuncusunun trajik ölümü: Nişan töreninde boğazındaki atardamar yırtıldı Nişanlısı yürek burkan detayı bugün verdi...

Liam Trimmer/Facebook

BOĞAZINDAKİ ATARDAMARI YIRTILDI

Genç çiftin arkadaşları ve aile üyelerinin katıldığı nişan töreni büyük bir trajedi ile sonuçlandı. 29 yaşındaki Trimmer'ın nişan töreninde geçirdiği bir kaza sırasında boğazındaki atardamarı yırtıldı.

Davetliler sağlık ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi yapıp genç adamı hayatta tutmaya çalışsa da Trimmer nişanlısının gözleri önünde can verdi.

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Kazanın nedeni ve tam olarak nasıl gerçekleştiği henüz tam olarak bilinmiyor. Polis, vakanın adli tıp tarafından soruşturulacağını söyleyerek kazayla ilgili daha fazla detay vermeyi reddetti.

Dizi oyuncusunun trajik ölümü: Nişan töreninde boğazındaki atardamar yırtıldı Nişanlısı yürek burkan detayı bugün verdi...

YÜREK YAKAN DETAY: NİŞANLISI 14 HAFTALIK HAMİLEYDİ

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Batı Avustralya Polisi ile temas halinde olduğunu söylerken, genç adam WA Polis Sendikası'ndaki meslektaşları tarafından 'olağanüstü bir insan' olarak tanımlandı.

Trajik kaza hem Avustralya hem İngiliz basınında büyük yankı uyandırırken, olayla ilgili yürek burkan bir detay daha ortaya çıktı. Trimmer'ın kalbi kırık nişanlısı Lilly sessizliğini bozdu ve 14 haftalık hamile olduğunu açıkladı.

Daily Mail Australia'ya nişanlısının 'baba olacağı için heyecanlı' olduğunu anlatan genç kadın, 'O her zaman hayatımın aşkı olacak ve bebeğimiz onun ne kadar harika bir adam olduğunu bilecek.' dedi.

Dizi oyuncusunun trajik ölümü: Nişan töreninde boğazındaki atardamar yırtıldı Nişanlısı yürek burkan detayı bugün verdi...

BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATILDI

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2017 yılında akademik eğitimini tamamlayan Trimmer, organize suçlar ve taktik müdahale birimlerinde çalıştı. Çiftin sevenleri GoFundMe sayfasında bir kampanya oluşturarak doğacak bebeğin masrafları için bağış toplamaya başladı.

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#Liam Trimmer#Avustralya#Kaza

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