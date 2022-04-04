Diyabete karşı yapay pankreas cihazı yolda

Haberin Devamı

Denemeler İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) gözetiminde yapılıyor. BBC’nin haberine göre bu cihaz, ‘Tip 1’ diyabet hastalarının şeker ölçüm testi yapma ihtiyacını ortadan kaldırabilir, kan şeker değerlerinin tehlikeli seviyelere inmesini ve hipoglisemik ataklarını da engelleyebilir. Tip 1 diyabette pankreas, kandaki şeker seviyesini kontrol eden insülin hormonunu üretemiyor. Şeker dalgalanmaları kontrol edilemediğinde kalp, böbrek, göz ve sinirlerde kalıcı hasara yol açabiliyor.

OTOMATİK ÖLÇÜM

Derinin altına yerleştirilen bir sensör ve insülin veren bir pompadan oluşan yapay pankreas cihazı, gerçek pankreasın görevini taklit ediyor. Sensör, devamlı vücuttaki kan şekeri değerlerini takip ediyor ve akıllı cihaza bu verileri gönderiyor. Yine deri altında bulunan otomatik pompa ise vücuttaki kan şekeri düştüğünde insülin değerlerini dengeliyor.