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Dışişleri'nden, Afganistan'da kız öğrencilere yükseköğretim yasağına tepki

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#Dışişleri Bakanlığı#Afganistan#Kız Öğrenci
Dışişlerinden, Afganistanda kız öğrencilere yükseköğretim yasağına tepki
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 14:03

Dışişleri Bakanlığı'nca, "Afganistan’da yükseköğretimde de kız öğrencilere getirilen eğitim yasağını üzüntü ve endişeyle karşılıyoruz" açıklaması yapıldı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan’da yükseköğretimde de kız öğrencilere getirilen eğitim yasağını üzüntü ve endişeyle karşılıyoruz. Eğitim, tüm bireylerin fırsat eşitliği temelinde ayrımsız olarak yararlanması ve mahrum bırakılmaması gereken temel bir insan hakkıdır. Afganistan’da halkın beklentileri uyarınca tüm kız çocuklarına eğitim hakkının istisnasız tanınması ülkenin refahı ve geleceği bakımından da önem taşımaktadır. Bu çerçevede, bahse konu kararın gözden geçirilmesi ve gerekli adımların bir an evvel atılması beklentimizi ifade ediyoruz" denildi.

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#Dışişleri Bakanlığı#Afganistan#Kız Öğrenci

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