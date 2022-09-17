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Dışişleri'nden ABD'nin kararına tepki: Şiddetle kınıyoruz

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#Dışişleri Bakanlığı#ABD#Silah
Dışişlerinden ABDnin kararına tepki: Şiddetle kınıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 08:49

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönündeki 2020 Eylül ayında aldığı kararın kapsamını genişletmesini şiddetle kınıyoruz" denildi.

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İşte Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

ABD’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönündeki 2020 Eylül ayında aldığı kararın kapsamını genişletmesini şiddetle kınıyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarının sözkonusu karara ilişkin tepkisini tümüyle destekliyoruz.

"DOĞU AKDENİZ'DE BARIŞ VE İSTİKRARA ZARAR VERECEKTİR"

Ada’daki iki tarafın eşitliği ilkesiyle çelişen ve Rum tarafını daha uzlaşmaz kılacak bu karar, Kıbrıs meselesinin çözülmesi yönündeki çabaları olumsuz etkileyecek; Ada’da bir silahlanma yarışına yol açacak ve Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara zarar verecektir.

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ABD’yi bu kararı gözden geçirmeye ve Ada’daki iki tarafa karşı dengeli bir politika izlemeye davet ediyoruz.

ABD dahil uluslararası toplum Kıbrıs Türk halkının 1959-1960 Antlaşmalarıyla da teyit edilen egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeli ve buna göre hareket etmelidir.

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Her halükarda Türkiye, garantör ülke sıfatıyla, Kıbrıs Türkünün varlığını, güvenliğini ve huzurunu sağlamak amacıyla, tarihi ve hukuki sorumlulukları çerçevesinde, gerekli adımları atmaya devam edecektir.

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#Dışişleri Bakanlığı#ABD#Silah

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