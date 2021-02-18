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Dünya
DHA
Haber Giriş: 18.02.2021 - 01:32 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'daki silahlı saldırıya kınama

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'daki silahlı saldırıya kınama
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Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’da bir yatılı okula düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada "Masum öğrencilere yönelik gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz" ifadelerini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya’nın Nijer Eyaletine bağlı Kagara bölgesinde bulunan bir yatılı devlet lisesine bugün silahlı bir grup tarafından düzenlenen saldırıda 40’tan fazla öğretmen ve öğrencinin kaçırıldığı, ayrıca olay sırasında bir öğrencinin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Masum öğrencilere yönelik gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz. Kayıp öğrencilerin ve öğretmenlerin bir an evvel salimen ailelerine kavuşmasını diliyoruz. Dost ve kardeş Nijerya halkına ve Hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

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