Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Afganistan’ın Helmand vilayetinde pazar yerini hedef alan terör saldırısını kınandı.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'ın Helmand vilayetinde bugün bir pazar yerini hedef alan, çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına neden olan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Son dönemde Afganistanda artan şiddet seviyesinden endişe duyuyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz." denildi.
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