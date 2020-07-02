MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ile bir araya geldi
GeriDünya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ile bir araya geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 19:20,Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ile bir araya geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ile bir araya geldi
Abone Olgoogle-news

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde, Alman misafirlerimizin Türkiye'yi sağlıklı ve güvenli ziyaretlerini, Almanya için de tehdit olan PKK ve FETÖ terör örgütleriyle ortak mücadeleyi, düzensiz göçü, ırkçı saldırılar dahil Almanya'daki Türk toplumuna karşı eylemleri ele aldık." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile de görüşmüştü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle