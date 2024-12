Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye açıklaması: Gereken desteği vermeye hazırız!

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakanlık tarafından düzenlenen "15. Büyükelçilik Konferansı"nın açılış konuşmasını yaptı.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;



Büyükelçilerimiz ülkemize yeni pazarlarda fırsatlar sağlıyor. Dış politika birçok oyunun aynı anda oynandığı bir alandır. Bölgemizin vicdanı olmayı sürdürüyoruz, Ülkemizi her alanda güçlü kılmak için çalışıyoruz.



SURİYE'DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI

Dün Suriye'de yaşanan gelişmeler bize umut ışığı oldu. Suriye'de yeni bir dönem başladı. Her kesimin barış içinde yaşadığı bir Suriye görmek istiyoruz.



Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası aktörlerin Suriye halkına el uzatıp kapsayıcı bir yönetimin oluşturulmasına destek vermesini bekliyoruz. Suriye'de kalıcı çözüm ile barış ve istikrarın ancak ulusal uzlaşı ile sağlanabileceğini en başından beri bildiğiniz gibi söylemekteydik.



Ancak rejim halkı ile barışma yoluna gitmedi. Cumhurbaşkanımızın yaklaşan süreci öngörerek yaptığı çağrılara rejimin olumlu yanıt vermemesi ne kadar haklı olduğumuzu ortaya çıkaran gelişmelerin yaşanmasına sebep oldu.



Suriye'de yeni bir dönem başlamıştır. Artık ileriye odaklanmak gerekmektedir. Bundan sonraki süreçte farklı etnik ve dini grupların kapsayıcı bir yönetim anlayışı ve barış içerisinde yaşadığı bir Suriye arzu ediyoruz. Komşularıyla iyi ilişkileri sahip olacak, bölgesine barış ve istikrar katacak yeni bir Suriye görmek istiyoruz. Bu amaçla bölgesel aktörler başta olmak üzere tüm taraflarla gerekli diyaloğu ve eşgüdümü sürdürmekteyiz.



TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAKTIR



Türkiye bundan sonra da Suriye'nin refah ve istikrarının sağlanması için üstüne düşenleri yapacaktır. Zor günlerinde Suriyelilerin yanında olan Türkiye Şam'da açılan yeni sayfada da yanlarında olacaktır. Suriye'nin yeniden imarı için çalışmaları sürdüreceğiz. Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması ve ülkenin yeniden imarı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.



Suriye halkının da bu altın fırsatı iyi değerlendireceğine inanıyoruz. DEAŞ ve PKK'nın mevcut durumdan fayda sağlamasının önlenmesi Suriye'yi terörizm için güvenli liman olmaktan çıkartacaktır. Bunun için de her türlü çalışmamıza kararlılıkla devam edeceğiz.



HERKES SURİYE'Yİ TERK ETTİĞİNDE TÜRKİYE YANLARINDA DURDU



Suriye bizlere diplomasinin ne kadar uzun soluklu ve sabır gerektiren bir iş olduğunu bir kez daha göstermiştir. 13 yıldır yılmadan gerek ikili ilişkilerimizde, gerekse çoklu platformlarda doğru bildiğimizi savunduk. Herkes Suriyelileri terk ettiğinde Türkiye yanlarında durdu. Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi umudunu kaybetmeyen Suriyeliler için umut ışığı olmaya devam etti. Adaletin, bölgesel barışın ve istikrarın tecellisi için her türlü güçlüğü omuzladık. Diplomatik hamlelerimizi yaparken sadece kendi milli güvenliğimiz ve huzurumuz için değil, bölgemiz için huzur ve refah istediğimizi de samimiyetle gösterdik.