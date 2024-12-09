SON DAKİKA... Suriye'de son durum: Esad Rusya'da, İran şaşkın! İsrail 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdi

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Suriye Milli Ordusu, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altındaki Münbiç’i kurtararak, Fırat Nehri’nin batısındaki en büyük terör yuvasını temizledi
ABD'nin Suriye'de devrik lider Beşşar Esed rejiminin sahip olduğu kimyasal silahların "imha edildiğinden emin olmak" için diğer Orta Doğu ülkeleriyle çalıştığı ileri sürüldü.Amerikan basın kuruluşu Axios'un ismi açıklanmayan ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Esed rejimine ait kimyasal silahların geleceğine odaklandığı belirtildi.
Klor gazı gibi kimyasal silahların "yok edilmesi veya güvence altına alınması" konusunda bölgedeki ABD ortaklarıyla çaba gösterdiklerini kaydeden yetkili, "Bu konuda ihtiyatlı tedbirler alıyoruz. Malzemelerin kimsenin eline geçmemesini ve bakımlarının yapılmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.Yetkili ayrıca, Biden yönetiminin, son günlerde Suriye'deki tüm muhalif gruplarla iletişim halinde olduğunu aktardı.
Rusya'da resmi haber ajansları ve devlet televizyonu, Beşar Esad'ın ailesiyle birlikte Moskova'da olduğunu duyurdu.TASS ve RIA Novosti, Esad'a "insani kaygılarla" siyasi sığınma hakkı verildiğini bildiriyor.Ajanslar haberlerini Kremlin kaynaklarına dayandırırken, Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kurumlar temsilcisi Mihail Ulyanov da Telegram hesabında haberi teyit etti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran devlet televizyonuna verdiği mülakatta Suriye ordusunu eleştirdi ve Esad hükümetinin hızla çökmesinin kendilerini şaşırttığını söyledi.“Şaşırtıcı olan Suriye ordusunun yetersizliği ve Suriye'deki gelişmelerin hızıydı ve bu sadece İran için değil bölgedeki pek çok ülke için de beklenmedik bir durumdu” diyen Erakçi Esad'ın güçlerinin yetersizliği karşısında şaşkına döndüğünü belirtti ve "Olayların farkındaydık hatta kaç askerin eğitildiğini ve organize edildiğini de biliyorduk. Geçen hafta bu bilgileri Esad ile görüştük ve kendisi de ordusunun durumu ve ordudaki motivasyon eksikliği karşısında hayrete düştü.” dedi.
New York Times, İsrail yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail güçlerinin Suriye topraklarına ilerlediğini duyurdu.Yetkililer, İsrail'in hava güçlerinin aynı zamanda hafta sonunda Suriye devletinin askeri varlıklarını da vurduğunu teyit etti.
Söz konusu askeri varlıkların "muhaliflerin" eline geçmesinin İsrail için tehdit teşkil ettiğini belirten yetkililer, vurulan hedefler arasında küçük kimyasal silah depoları, radar donanımlı bataryalar, Rus yapımı hava savunma sistemleri ve Scud füzelerinin bulunduğunu ifade etti.
İsrailli yetkililer, İsrail güçlerinin Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdiğini bildirdi.
Kanada Dışişleri Bakanı Melania Joly, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. Kanada’nın “kendi halkına onlarca yıl acı çektiren Esad rejiminin sona ermesini memnuniyetle karşıladığını” ifade eden Joly, “Bu olay, Beşar Esad ve babası Hafız Esad'ın yönetimi altında akıl almaz zorluklara katlanan Suriye halkı için önemli bir dönüm noktasıdır” ifadelerini kullandı. Esad ailesinin 50 yılı aşkın süren iktidarında birçok katliam ve insan hakkı ihlali yaşandığını hatırlatan Joly, “Kalplerimiz, Kanada'yı yeni yuvaları olarak benimseyen, dayanıklılıkları, cesaretleri ve katkılarıyla ulusumuzu zenginleştirenler de dahil olmak üzere tüm Suriye halkıyla birliktedir” dedi.
Suriye’de “karanlık bir dönemim kapandığını” ve gelecekteki günler, aylar ve yılların “kritik olacağını” vurgulayan Joly, “Suriye halkının kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için bir araya gelmesini umuyoruz” ifadelerini kullandı. “Bu, etnik köken, din veya geçmişe bakılmaksızın tüm vatandaşların onurlu bir şekilde yaşayabileceği bir Suriye'yi yeniden inşa etmek için bir fırsattır” değerlendirmesinde bulunan Joly, “Kanada, Suriye halkının yanında olduğunu bir kez daha yineliyor. Tüm tarafları, kalıcı barış ve istikrarı sağlamak adına, Birleşmiş Milletler çatısı altında kapsayıcı bir siyasi süreç için çalışmaya çağırıyoruz” dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamasında, Suriye halkının 14 yıl süren çatışmaların ardından nihayet umutlanmak için bir nedeninin olduğunu kaydeden Blinken, “Esad rejiminin 2011'den bu yana güvenilir bir siyasi sürece dahil olmayı reddetmesi ve Rusya ile İran'ın acımasız desteğine bel bağlaması, kaçınılmaz olarak kendi çöküşüne yol açmıştır” yorumunda bulundu. “ABD, Suriye liderliğindeki kapsayıcı bir süreç yoluyla iktidarın hesap verebilir bir Suriye hükümetine barışçıl yollardan devrini güçlü bir şekilde desteklemektedir” diyen Blinken,“Suriye halkının, bu geçiş döneminde devlet kurumlarının muhafaza edilmesini, temel hizmetlerin yeniden başlatılmasını ve savunmasız toplulukların korunmasını talep etmeye hakkı vardır” ifadelerini kullandı.
Gelişmeleri yakından takip ederek bölgedeki ortaklarıyla irtibatı sürdüreceklerini vurgulayan Blinken, “Esad rejimi ve destekçilerinin kimyasal silah kullanma ve Austin Tice örneğindeki gibi sivilleri haksız yere gözaltına alma uygulamaları da dâhil, Suriye halkına karşı işledikleri zulüm ve suiistimallerden sorumlu tutulmasına yönelik uluslararası çabaları destekleyeceğiz” dedi. Muhalif grupların liderleri tarafından yapılan açıklamaları “not ettiklerini” hatırlatan Blinken, “Ancak daha fazla sorumluluk üstlendikçe, sadece sözlerini değil eylemlerini de değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı. Blinken, bölgedeki tüm aktörleri “İnsan haklarına saygı göstermeye, sivilleri korumak için her türlü tedbiri almaya ve uluslararası insancıl hukuka riayet etmeye” çağırdı.
Suriye'de Beşar Esad rejiminin yıkılışının yankıları sürerken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) flaş bir açıklama geldi. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, ABD ordusunun Suriye'nin orta kesimlerinde bulunan DEAŞ hedeflerine yönelik “onlarca” hassas hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıların “DEAŞ’ın Suriye'deki durumdan yararlanarak ülkenin merkezinde yeniden yapılanmasını engellemek amacıyla ve DEAŞ’ı güçsüzleştirme ve yenilgiye uğratma misyonunun bir parçası olarak gerçekleştirildiği” vurgulanan açıklamada, “Operasyonda aralarında B-52'ler, F-15'ler ve A-10'ların da bulunduğu çok sayıda ABD Hava Kuvvetleri varlığı kullanılarak 75'in üzerinde hedef vurulmuştur” ifadelerine yer verildi. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ve sivil kayıplara ilişkin herhangi bir belirti bulunmadığı ifade edilen açıklamada, “Suriye'deki bu dinamik dönemde dahi DEAŞ’ın kabiliyetlerini azaltmaya yönelik operasyonlarımız sürecek” denildi.
Ürdün
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş Suriye'deki durumla ilgili gelişmeleri ilgiyle takip ediyoruz. Suriye'nin birliğine, egemenliğine ve kardeş halkının güvenliğine çok önem veriyoruz." ifadesini kullandı. Ürdün'ün, kardeş Suriye halkına, herkes için özgür ve onurlu yaşamı garanti edecek şekilde ülkelerini yeniden inşa etme çabalarında mümkün olan her türlü desteği sağlayacaklarını belirten Safedi, Suriye halkının isteklerini karşılayan, haklarını koruyan, güvenli ve tatmin edici bir siyasi sistem inşa etmek için Suriye halkının başlattığı her türlü siyasi süreci de destekleyeceklerini bildirdi.
Yemen
Yemen Başkanlık Konseyi'nden yapılan açıklamada da Beşşar Esad'in devrilmesinden dolayı Suriye halkı tebrik edildi."İran'ın Suriye üzerindeki vesayet rejiminin devrilmesini ve Şam'ın Arap merkezine geri dönmesini tebrik ediyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, Yemen'in, Suriye topraklarının birliğini ve bağımsızlığına saygıyı, halkının özgürlük ve değişim iradesini, barış, güvenlik ve istikrarın tesisini desteklediği vurgulandı.
Irak
Irak hükümeti, tüm Suriyelilerin özgür iradesine saygı duyulması gerektiğini, Suriye'nin güvenliğinin, toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunmasının büyük önem taşıdığını bildirdi. Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin ve Beşşar Esad'ın devrilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.Irak hükümetinin, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Avvadi, "istikrar çabalarını ilerletmek, güvenliği, kamu düzenini ve kardeş Suriye halkının can ve mallarını korumak amacıyla kardeş ve dost ülkelerle uluslararası temaslarının sürdüğünü" kaydetti."Tüm Suriyelilerin özgür iradesine saygı duyulması gerekiyor." ifadesini kullanan Avvadi, "Suriye'nin güvenliğinin, toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunmasının sadece Irak için değil, aynı zamanda bölgenin güvenliğiyle olan bağlantısı nedeniyle de son derece önemli olduğunu vurguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Cezayir
Cezayir Dışişleri Bakanlığı da Suriye'de yaşanan son durum ve hızlı değişimlerin büyük bir ilgiyle takip edildiği belirtilerek, Cezayir'in kardeş Suriye halkının yanında olduğunu vurgulandı.
Filistin
Filistin Devlet Başkanlığının açıklamasında da Filistin ve halkının kardeş Suriye halkının yanında, onların iradesine ve siyasi tercihlerine saygı gösterdiği belirtilerek, Filistin'in Suriye'nin güvenliği ve istikrarını garanti edecek ve başarılarını koruyacak adımların yanında durduğu vurgulandı.
Katar
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'deki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi."Suriye'nin kaosa sürüklenmesini önlemek için ulusal kurumları ve devlet birliğini korumanın gerekliliği"ne işaret edilen açıklamada, "Suriye krizinin, uluslararası meşruiyet kararları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca, Suriye halkının çıkarlarını gözetecek ve ülkenin birliğini, egemenliğini ve bağımsızlığını koruyacak şekilde sona erdirilmesi" ve "tüm taraflara diyalog" çağrısı yapıldı.
Bahreyn
Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğünün önemine vurgu yapıldı.Tüm taraflara, Suriye halkının çıkarlarına öncelik verme, devletin kurumlarını, hayati ve ekonomik tesislerinin güvenliğini koruma çağrısı yapılan açıklamada, Suriye'deki olayların yakından takip edildiği belirtildi.
Mısır
Suriye'deki gelişmelerin yakından izlendiği ifade edilen Mısır Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da ülkenin bütünlüğü ve egemenliğinin önemi vurgulanarak, "Suriyeli taraflara, kapsamlı bir siyasi süreç başlatarak ülkenin çıkarlarına öncelik vermeleri" çağrısında bulunuldu.
Umman
Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "kardeş Suriye halkının iradesine saygı duyulması ve Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve birliğinin tam olarak korunmasının gerekliliği" vurgulandı.Açıklamada, tüm taraflara, "ulusal uzlaşmaya doğru ilerleme" çağrısı yapıldı.
İsrail'de yayın yapan Kanal 13'ün haberine göre, İsrail ordusu, Suriye geneline düzenlediği hava saldırılarında 100 hedefi vurdu.Habere göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Hermon (Şeyh) Dağı'nın Suriye tarafını işgal etmesinin ardından Suriye genelinde onlarca stratejik noktaya hava saldırısı düzenledi.
İsrail Kanal 12 televizyonunun haberinde ise İsrail'in, Suriye ordusunun Esad rejiminden kalan askeri kapasitesini azaltmak için elinden gelen azami çabayı sarf ettiği, ordunun, Suriye geneline yayılan çok kapsamlı bir saldırı dalgası başlattığı ifade edildi.
Habere göre, İsrail savaş uçakları, askeri üsler, hava savunma üsleri, istihbarat karargahlarının yanı sıra uzun ile kısa menzilli füze depoları, hava savunma sistemleri, silah üretim merkezleri, konvansiyonel olmayan silah stoklarını hedef aldı.
Suriye'nin başkenti Şam'da kontrolü ele ele geçiren Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed Colani, dün akşam saatlerinde Emevi Camii'nde ortaya çıktı ve bir konuşma yaptı. "Bugün, bu zaferle ödüllendirildik. Bu zafer tüm Suriyeliler için" diyen Colani, Esad rejiminin "suç işlememiş binlerce vatandaşını haksız yere hapsettiğini" söyledi.