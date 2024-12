SON DAKİKA... Suriye'de son durum: Esad Rusya'da, İran şaşkın! İsrail 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdi

Arap ülkelerinden Suriye halkına destek mesajı

Ürdün



Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş Suriye'deki durumla ilgili gelişmeleri ilgiyle takip ediyoruz. Suriye'nin birliğine, egemenliğine ve kardeş halkının güvenliğine çok önem veriyoruz." ifadesini kullandı. Ürdün'ün, kardeş Suriye halkına, herkes için özgür ve onurlu yaşamı garanti edecek şekilde ülkelerini yeniden inşa etme çabalarında mümkün olan her türlü desteği sağlayacaklarını belirten Safedi, Suriye halkının isteklerini karşılayan, haklarını koruyan, güvenli ve tatmin edici bir siyasi sistem inşa etmek için Suriye halkının başlattığı her türlü siyasi süreci de destekleyeceklerini bildirdi.



Yemen



Yemen Başkanlık Konseyi'nden yapılan açıklamada da Beşşar Esad'in devrilmesinden dolayı Suriye halkı tebrik edildi."İran'ın Suriye üzerindeki vesayet rejiminin devrilmesini ve Şam'ın Arap merkezine geri dönmesini tebrik ediyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, Yemen'in, Suriye topraklarının birliğini ve bağımsızlığına saygıyı, halkının özgürlük ve değişim iradesini, barış, güvenlik ve istikrarın tesisini desteklediği vurgulandı.



Irak



Irak hükümeti, tüm Suriyelilerin özgür iradesine saygı duyulması gerektiğini, Suriye'nin güvenliğinin, toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunmasının büyük önem taşıdığını bildirdi. Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin ve Beşşar Esad'ın devrilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.Irak hükümetinin, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Avvadi, "istikrar çabalarını ilerletmek, güvenliği, kamu düzenini ve kardeş Suriye halkının can ve mallarını korumak amacıyla kardeş ve dost ülkelerle uluslararası temaslarının sürdüğünü" kaydetti."Tüm Suriyelilerin özgür iradesine saygı duyulması gerekiyor." ifadesini kullanan Avvadi, "Suriye'nin güvenliğinin, toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunmasının sadece Irak için değil, aynı zamanda bölgenin güvenliğiyle olan bağlantısı nedeniyle de son derece önemli olduğunu vurguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Cezayir



Cezayir Dışişleri Bakanlığı da Suriye'de yaşanan son durum ve hızlı değişimlerin büyük bir ilgiyle takip edildiği belirtilerek, Cezayir'in kardeş Suriye halkının yanında olduğunu vurgulandı.



Filistin



Filistin Devlet Başkanlığının açıklamasında da Filistin ve halkının kardeş Suriye halkının yanında, onların iradesine ve siyasi tercihlerine saygı gösterdiği belirtilerek, Filistin'in Suriye'nin güvenliği ve istikrarını garanti edecek ve başarılarını koruyacak adımların yanında durduğu vurgulandı.



Katar



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'deki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi."Suriye'nin kaosa sürüklenmesini önlemek için ulusal kurumları ve devlet birliğini korumanın gerekliliği"ne işaret edilen açıklamada, "Suriye krizinin, uluslararası meşruiyet kararları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca, Suriye halkının çıkarlarını gözetecek ve ülkenin birliğini, egemenliğini ve bağımsızlığını koruyacak şekilde sona erdirilmesi" ve "tüm taraflara diyalog" çağrısı yapıldı.



Bahreyn



Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğünün önemine vurgu yapıldı.Tüm taraflara, Suriye halkının çıkarlarına öncelik verme, devletin kurumlarını, hayati ve ekonomik tesislerinin güvenliğini koruma çağrısı yapılan açıklamada, Suriye'deki olayların yakından takip edildiği belirtildi.



Mısır



Suriye'deki gelişmelerin yakından izlendiği ifade edilen Mısır Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da ülkenin bütünlüğü ve egemenliğinin önemi vurgulanarak, "Suriyeli taraflara, kapsamlı bir siyasi süreç başlatarak ülkenin çıkarlarına öncelik vermeleri" çağrısında bulunuldu.



Umman



Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "kardeş Suriye halkının iradesine saygı duyulması ve Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve birliğinin tam olarak korunmasının gerekliliği" vurgulandı.Açıklamada, tüm taraflara, "ulusal uzlaşmaya doğru ilerleme" çağrısı yapıldı.