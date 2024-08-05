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Dışişleri Bakanı Fidan: Netanyahu barış istemiyor, Netanayhu bölgeyi ateşe vermek istiyor

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Mısır#Dışişleri Bakanlığı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 16:52

Mısır'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile görüştü. Bakan Fidan Mısırlı Mevkidaşı ile düzenlediği basın toplantısında "Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde 40 bin Filistinli katledildi. Müzakerelerde oyunbozanlık yapan taraf hep İsrail olmuştur. İsrail bunla kalmayıp baş müzakereciyi kalleşçe katletmiştir. Bu suikast şunu açıkça ortaya koydu. Netanyahu barış istemiyor, Netanyahu tüm bölgeyi ateşe vermek istiyor. İsrail şiddetle yayılmacılık peşinde koşuyor" ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, dün başladığı Mısır temaslarında Mısır Limanını ve Refah Sınır Kapısını ziyaret etmiş Kızılay'ın Türk çalışanları ile bir araya gelmişti. Daha sonra Mısır'ın Alemeyn şehrinde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüşen Bakan Hakan Fidan bugünkü temaslarına Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan: Netanyahu barış istemiyor, Netanayhu bölgeyi ateşe vermek istiyor

Es-Sisi tarafından kabul edilen Bakan Fidan daha sonra Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi için ele alınacak ortak çabaların yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

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İkili görüşmenin Bakan fidan ve Mısırlı mevkidaşı Abdellaty ile heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmede ikili ilişkiler ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konularının yanı sıra Gazze'deki durum ve bölgede atan gerilimin durdurulmasına yönelik çabalar ele alındı.

GAZZE'DEKİ DURUMDAN ENDİŞELİYİZ

Bakanlar toplantı sonrası kameralar karşısına geçti. Mısır Dışişleri Bakanı Abdellaty burada yaptığı açıklamada Gazze'deki durumdan endişe duyduklarını belirtti ve iki devletli çözüm vurgusunda bulundu. İsrail'in işgalden vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Abdellaty Bakan Fidan bu konuda Bakan Fidan ile hem fikir olduklarını söyledi.

Türkiye'nin son dönemdeki açıklamalarını olumlu gördüğünü söyleyen Mısırlı Bakan Suriye'nin de güvenliğini sağlayacak adımların atılmasını desteklediklerini vurguladı. 

MISIR İLE YAKIN İSTİŞARE İÇİNDE OLMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ

Bakan Fidan ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Mısır'a sıcak ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Sayın bakanla ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Mısır ile yakın istişare içinde olmaya özen gösteriyoruz. Hem ikili konuları hem de bölgedeki vahim gelişmeleri değerlendirdik. Bu sabah Sayın Sisi ile görüştüm, kendisini en yakın zamanda Ankara'ya beklediğimizi söyledim. Enerji alanında Mısır'ı uzun süreli güvenilir bir ortak olarak görüyoruz. Eğitim ve kültür arasındaki işbirliğini önemsiyoruz.

NETANYAHU BARIŞ İSTEMİYOR, BÖLGEYİ ATEŞE VERMEK İSTİYOR

Bugün Gazze'deki durumu ele aldık. Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde 40 bin Filistinli katledildi. Gazze'de vahşetin durması için neler yapabileceğimizi görüştük.

Müzakerelerde oyunbozanlık yapan taraf hep İsrail olmuştur. İsrail bunla kalmayıp baş müzakereciyi kalleşçe katletmiştir. Bu suikast şunu açıkça ortaya koydu. Netanyahu barış istemiyor, Netanyahu tüm bölgeyi ateşe vermek istiyor. İsrail şiddetle yayılmacılık peşinde koşuyor

Netanyahu hükümetinin yaptığı provokasyon tüm dünya için tehlikeli, engel olunmazsa tüm dünya bedel ödeyecek. İsrail'i destekleyenler yaşananların sorumlusudur. Haniye'nin alçak bir suikastla şehit edilmesi bunun göstergesi. Ukrayna’da işgali suç sayanlar İsrail işgalciliği karşısında üç maymunu oynuyorlar.  Netanyahu'nun olması gereken yer kongre değil, mahkeme salonudur.

Türkiye olarak Gazze Şeridi'ne 56 bin tondan fazla insani yardım malzemesi ulaştırdık

UAD'A DOSYAMIZI ÇARŞAMBA GÜNÜ SUNUYORUZ

İsrail'in yargılandığı sürecin yakın takipçisiyiz. Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olmak için hazırlanan dosyamızı Çarşamba günü Lahey’de sunacağız

Orta Doğu'da barışın yolu gerçek anlamda bir Filistin devleti kurulmasından geçiyor. İsrail ya da Batılı ülkelerin bu konuda dayatmalarına karşıyız. Filistin halkı kendi yöneticilerini seçebilecek güçtedir.

Bölgenin iki güçlü aktörü olarak yakın ilişki içinde olmakta kararlıyız. Önümüzdeki süreçte her alanda birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

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ANKARA'DAKİ TAKAS

Bölgemizdeki her türlü barışçıl adımları atmakta kararlıyız. Ankara'da şu ana kadar yapılan takasların en büyüğüydü. Türkiye'ye olan güvenin bir yansımasını görüyoruz. ABD ve Rusya Türkiye'yi güvenilir bir ortak olarak görüyor. MİT sürecin başından sonuna kadar koordine etti. Olay gizli servisler tarafından yürütülmüş bir süreçtir.

ABD VE BATI'YA ELEŞTİRİ

İsrail’in yaptığı her kötülüğün ABD’nin arkadan süpürmeye çalışması kabule edilebilir değildi. Batı her türlü moral üstünlüğünü bu coğrafyada kaybetmiştir. Oyun oynamıyoruz, İsrail tahammül sınırlarını aşmıştır. Artık tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı. Bölge daha fazla İsrail provokasyonunu kaldıracak durumda değildir.

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#Hakan Fidan#Mısır#Dışişleri Bakanlığı

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