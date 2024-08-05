Son dakika...Dünya diken üstünde: Blinken saldırı için tarih verdi! İran'dan çağrılara ret: Savaş çıksa da vuracağız

İran'la ilgili korkutan iddia: İtidal çağrılarını reddetti

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğramasının ardından Ürdün ve Lübnan dışişleri bakanlarının gerginliğin azaltılması için İran’a gittiklerini yazdı. Gazeteye göre Tahran'a giden Arap siyasetçiler, İran’ın İsrail’i vurmaya kararlı olduğu ve “İsrail’e verilecek cevabın bir savaş çıkarabilecek olmasının da umursanmadığı” cevabını aldı.



WSJ gazetesi ayrıca ABD’nin de Avrupa ülkelerinden İran’ı gerginliği azaltmaya zorlamalarını talep etti ve İran’a yönelik bir saldırı eyleminin İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Batı ile ilişkileri gelişme çabalarına büyük darbe vuracağını vurguladı.



Amerikan NBC News’e konuşan bir İsrailli yetkili ise İsrail’in önümüzdeki günlerde İran ve Hizbullah’tan gelecek ve birkaç gün sürebilecek bir füze ve insansız hava aracı saldırısı beklediğini açıkladı.





