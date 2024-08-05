Son dakika...Dünya diken üstünde: Blinken saldırı için tarih verdi! İran'dan çağrılara ret: Savaş çıksa da vuracağız

Güncelleme Tarihi:
İsrail Kanal 12 televizyonu, yaklaşık 150 bin İsraillinin, pek çok hava yolu şirketinin Tel Aviv seferlerini durdurması sebebiyle ülke dışında mahsur kaldığını iddia etti.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesinin ardından İran, Hizbullah ve Hamas'ın İsrail'e misilleme yapması olasılığı, hava yolu şirketlerinin bölgedeki seferlerini ve dolayısıyla İsrail vatandaşlarının ülkeye dönüşlerini etkiledi.
Kanal 12 televizyonunun internet sitesindeki açıklamada, birçok hava yolu şirketinin Tel Aviv seferlerini iptal etmesi nedeniyle yaklaşık 150 bin İsraillinin ülkeye dönemediği ileri sürüldü.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın dünkü haberinde, yaklaşık 4 bin İsraillinin yurt dışında mahsur kaldığı ve İsrail'e dönmek için Tel Aviv'deki Dışişleri Bakanlığıyla iletişime geçtiği ifade edilmişti.
Orta Doğu'da yaşanan gerginlik nedeniyle 15 uluslararası hava yolu şirketi, Tel Aviv uçuşlarını süreli ya da süresiz olarak durdurmuştu.
Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 ülkelerinden mevkidaşları ile yaptığı görüşmede İran ve Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırısının Pazartesi gününden itibaren başlayabileceğini söyledi. Görüşmeye ilişkin Axios'a bilgi veren üç kaynağa göre Blinken mevkidaşlarına İran ve Hizbullah'a mümkün olduğunca diplomatik baskı oluşturulması gerektiğini, saldırılarının etkisini sınırlamanın, tam kapsamlı bir savaşı önlemek için en iyi şans olduğunu vurguladı.
İsrail ordu sözcülüğünden bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine yönelik füze ve SİHA'larla saldırı düzenlendiğini belirtti. İsrailli yetkili, saldırılarda yaralanma ya da can kaybı olup olmadığına dair ise bilgi paylaşmadı.İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da ülkenin kuzeyinde sirenler çaldığı kaydedildi. Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğramasının ardından Ürdün ve Lübnan dışişleri bakanlarının gerginliğin azaltılması için İran’a gittiklerini yazdı. Gazeteye göre Tahran'a giden Arap siyasetçiler, İran’ın İsrail’i vurmaya kararlı olduğu ve “İsrail’e verilecek cevabın bir savaş çıkarabilecek olmasının da umursanmadığı” cevabını aldı.
WSJ gazetesi ayrıca ABD’nin de Avrupa ülkelerinden İran’ı gerginliği azaltmaya zorlamalarını talep etti ve İran’a yönelik bir saldırı eyleminin İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Batı ile ilişkileri gelişme çabalarına büyük darbe vuracağını vurguladı.
Amerikan NBC News’e konuşan bir İsrailli yetkili ise İsrail’in önümüzdeki günlerde İran ve Hizbullah’tan gelecek ve birkaç gün sürebilecek bir füze ve insansız hava aracı saldırısı beklediğini açıkladı.
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, bölgede barış ve istikrarın hakim olmasını ve gerilimin son bulmasını istediklerini belirtti.İran'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında İran devlet televizyonuna konuşan Safedi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile gerçekleştirdiği görüşmelere ve bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bölgede yükselen tansiyonu görüşmek üzere İran'ı ziyaret ettiğini kaydeden Safedi, Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların aşılması için şeffaf ve net bir diyalog kurmakla görevlendirildiğini dile getirdi.Safedi kurulacak diyalogun, iki ülkeyi karşılıklı saygı, kardeşlik, birbirinin iç işlerine karışmama temelinde iyi ilişkiler kurmaya sevk edeceğini kaydetti.Ürdün'ün Filistin davasının önde gelen savunucularından olduğunu ve İsrail'in barış ve istikrarı tehdit eden eylemlerini kınadığını vurgulayan Safedi, şu an önceliklerinin Gazze'deki saldırıların durması olduğunu aktardı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniye'ye İran'da düzenlediği suikastın "cevapsız kalmayacak büyük bir hata" olduğunu söyledi. İran'ın dış politikasının bölgede ve dünyada istikrarı öncelediğini belirten Pezeşkiyan, İsrail'in Filistinlilere karşı saldırılarının durdurulması için İslam ülkelerinin ortak hareket etmesinin önemini vurguladı.