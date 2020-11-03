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AA
Haber Giriş: 03.11.2020 - 09:15 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız"

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız"
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluAvusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili "Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Bu belaya karşı samimi bir uluslararası iş birliği gerekir. Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Viyana'da terörün karanlık yüzünü bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Bu belaya karşı samimi bir uluslararası işbirliği gerekir. Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

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