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Dinozor döndü kriz çözüldü

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#Dinozor Fosili#Almanya#Brezilya
Dinozor döndü kriz çözüldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 07:00

GÜNEY Amerika’da 110 milyon yıl önce yaşamış nadir bir dinozora ait fosil Almanya’dan Brezilya’ya iade edildi ve araştırmacıların fosili çaldıkları suçlamasıyla başlayan diplomatik tartışma sona erdi.

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‘Ubirajara jubatus’ adı verilen küçük dinozor, 2020’de yayınlanan bir makalede daha önce bilinmeyen bir tür olarak tanımlanmış, aynı zamanda iki ülke arasında kriz çıkarmıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un pazar günü başkent Brasilia’ya yaptığı ziyaret sırasında fosilin iade edildiği bildirildi. Fosil, 1990 yılında Brezilya’nın kuzeydoğusundaki Ceara eyaletinde bir paleontolog ekibi tarafından bulunmuş, incelemek üzere götürüldüğü Almanya’da Karlsruhe Devlet Doğa Tarihi Müzesi’nde tutuluyordu.

Dinozor döndü kriz çözüldü

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#Dinozor Fosili#Almanya#Brezilya

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