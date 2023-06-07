Dinozor döndü kriz çözüldü

Haberin Devamı

‘Ubirajara jubatus’ adı verilen küçük dinozor, 2020’de yayınlanan bir makalede daha önce bilinmeyen bir tür olarak tanımlanmış, aynı zamanda iki ülke arasında kriz çıkarmıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un pazar günü başkent Brasilia’ya yaptığı ziyaret sırasında fosilin iade edildiği bildirildi. Fosil, 1990 yılında Brezilya’nın kuzeydoğusundaki Ceara eyaletinde bir paleontolog ekibi tarafından bulunmuş, incelemek üzere götürüldüğü Almanya’da Karlsruhe Devlet Doğa Tarihi Müzesi’nde tutuluyordu.