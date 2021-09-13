Devrim niteliğinde buluş: Her yıl binlerce hayat kurtaracak

ABD'de halihazırda mevcut olan Galler testi, İngiltere'nin sekiz bölgesinde yaklaşık 140.000 gönüllüye uygulanacak. Testin, rutin olarak taranmayan kanserleri tespit edebilmesi ve hastalığın vücutta nereden geldiğini yüksek derecede doğrulukla bulabilmesi bekleniyor.

DEVRİM NİTELİĞİNDE

NHS CEO'su Amanda Pritchard konuya ilişkin, "Bu hızlı ve basit kan testi, dünyada kanser tespiti ve tedavisinde bir devrimin başlangıcı olabilir.Test belirtiler ve semptomlar ortaya çıkmadan kanseri bularak, onu tedavi etme şansımızı yükseltecek. İnsanlara mümkün olan en iyi hayatta kalma şansını verebiliriz." dedi.

NHS denemesi, 50 ile 77 yaşları arasındaki farklı geçmişlerden ve etnik kökenlerden insanlara uygulanacak. Gönüllülerde Son üç yılda kanser tanısı almamış olma şartı aranacak. Gönüllüler, testi takip eden haftalarda, 12 ay sonra ve iki yıl sonra mobil test kliniklerinde tekrar kan örneği verecek.

GENETİK KOD PARÇALARI TARANACAK

Test, tümörlerden kana sızan genetik kod parçalarındaki kimyasal değişiklikleri arayacak; bunun, bazı kanserlerin semptomlardan çok önce yaptığı bir şey olduğu söyleniyor.

Pritchard, testin, baş ve boyun, bağırsak, akciğer, pankreas ve boğaz kanserleri gibi erken teşhis edilmesi daha zor olan kanserlerin %75'ini, tedavi edilmesi daha kolay olan erken bir aşamada yakalama hedefinde önemli bir rol oynayabileceğini söyledi. Ancak testin meme, rahim ağzı ve bağırsak kanserlerinde NHS tarama programlarının yerini tutamayacağını ifade etti.

Deney, İngiltere Kanser Araştırmaları ve King's College London Kanser Önleme Denemeleri Birimi tarafından Galleri testini geliştiren Grail ile birlikte yürütülüyor. Birimin direktörü ve araştırmanın baş araştırmacılarından Profesör Peter Sasieni şunları söyledi;

"Test erken kanser tespiti için bir mucize olabilir ve bu önemli araştırmaya öncülük etmekten heyecan duyuyoruz. Kanser taraması, kanserleri başarılı bir şekilde tedavi edilme olasılıkları daha yüksek olduğunda daha erken bulabilir, ancak tüm tarama türleri değil."

Testten ilk sonuçların 2023 yılına kadar alınması bekleniyor ve eğer başarılı olursa, test 2024'ten itibaren kullanılmaya başlanabilir.

Annals Of Oncology dergisinde Haziran ayında yayınlanan bir araştırma, kanserli 2.823 kişide ve kansersiz 1.254 kişide testin nasıl çalıştığını analiz etti.

Test, yalnızca %0,5'lik bir yanlış pozitiflik oranıyla, hastalığın tüm evrelerinde vakaların %51,5'inde kanseri doğru bir şekilde tanımladı.

Testin yemek borusu, karaciğer ve pankreas kanserleri gibi taranmayan tümörler için, pozitif bir test sonucu oluşturma yeteneği, meme, bağırsak, serviks ve prostat kanserleri gibi taranan tümörlere göre iki kat daha yüksekti (%65.6). Kan kanserlerinin ise yaklaşık %55'i tespit edildi ve kanserin bulunduğu doku, vakaların %88.7'sinde belirlendi.

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