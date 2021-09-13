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Dünya
Murat TOSUN / BERLİN
Haber Giriş: 13.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yeni hedef kanser ve yaşlanma

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Yeni hedef kanser ve yaşlanma

Koronavirüse karşı geliştirdikleri aşıyla binlerce insanın yaşamını kurtaran BioNTech kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, bu aşıda kullanılan mRNA teknolojisiyle kanseri tedavi etme ve yaşlanmayı durdurma peşinde.

BIoNTech kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Korona aşısında kullanılan mRNA teknolojisinin bir çok başka hastalığa çözüm olacağına inandıklarını söyledi. Özlem Türeci aciliyetin kanserle mücadele olduğunu belirtirken, Uğur Şahin de biyolojik yaşlanmaya karşı da mRNA teknolojisinden faydalanılabileceğini ifade etti.

BILD’E KONUŞTU

Bu teknolojiyle organların yaşlanmasının yavaşlatılabileceğini söyleyen Uğur Şahin, Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yaşlı insanları, bilimkurgu filmlerindeki gibi birdenbire genç insanlara dönüştüremezsiniz. Ancak belki de hasar görmüş bir kalbin, diğer hasarlı veya eski organların yaşlanma sürecini tamamen veya kısmen tersine çevirebileceksiniz. Bunun bir gün mümkün olacağına kesinlikle inanıyoruz.”

Prof. Dr. Özlem Türeci ise mRNA teknolojisiyle çok hızlı bir şekilde aşı geliştirilmesinin, konuyla bağlantılı kurumların işbirliğinde çalışmasına da bağlı olduğunu ifade etti. Türeci, “Bunun için gereken hızın ve ek kaynakların (yetkililerle birlikte) başka terapilere aktarılmasını diliyoruz. Ayrıca kanser söz konusu olduğunda yüksek düzeyde aciliyetimiz var. COVID-19 buna göre muhtemelen oldukça basit bir hedefti. Yeni başarının ön koşulu, bir hastalığın biyolojisini çok kesin bir şekilde anlamamızdır“ dedi.

Yeni hedef kanser ve yaşlanma

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