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Devlet başkanı paylaşıp 'elf' dedi! Sosyal medyanın diline düşen gizemli görüntü...

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#Meksika#Andrés Manuel López Obrador#Elf
Devlet başkanı paylaşıp elf dedi Sosyal medyanın diline düşen gizemli görüntü...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 12:43

Meksika Cumhurbaşkanı Andrés Manuel López Obrador'un bir ağaç üzerinde görüntülenen gizemli canlının 'elf' olduğunu iddia etmesi ülkede büyük bir sosyal medya çılgınlığına neden oldu. Başkanın paylaşımına binlerce yorum geldi.

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Meksika Cumhurbaşkanı Andrés Manuel López Obrador ülkesinde yerel kültür ve inançlara sıkı sıkıya bağlı olması ile tanınıyor. Ancak yaptığı son paylaşım onu hem sosyal medyanın diline düşürdü hem de dünya gündemine taşıdı.

Devlet başkanı paylaşıp elf dedi Sosyal medyanın diline düşen gizemli görüntü...

DEVLET BAŞKANI PAYLAŞIP 'ELF' DEDİ

Başkan Obrador Cumartesi günü Twitter hesabından bir ağaç üzerinde oturan ve gözleri parlayan gizemli bir hayvanın fotoğrafını ve Maya kültürüne ait mitolojik bir canlının heykelini paylaştı.

Obrador gizemli görüntüdeki canlının 'elf'e benzer doğaüstü bir canlı olduğunu öne sürerek "Tren Maya projemize ait çalışmalardan iki fotoğraf paylaşıyorum. Biri bir mühendis tarafından 3 gün önce çekilmiş. Görünüşe göre bir aluxe. Diğeri ise Ek Balam'da yer alan muhteşem bir heykel.Her şey mistik" diye yazdı.

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Tren Maya, Meksika'da Yucatán Yarımadası'ndan geçecek olan 1.525 kilometrelik bir şehirlerarası demiryoludur; inşaat Haziran 2020'de başladı ve 2024'e kadar tamamlanması planlanıyor.

Meksika cumhurbaşkanının bahsettiği 'Aluxe' Maya kültüründe 'Elf'lere benzeyen doğaüstü bir canlı olarak biliniyor. Efsaneye göre mitolojik orman ruhu olan'Aluxe'ler görünmezler ancak istedikleri zaman görünür olabiliyorlar.

Devlet başkanı paylaşıp elf dedi Sosyal medyanın diline düşen gizemli görüntü...

SOSYAL MEDYA ÇILGINLIĞINA NEDEN OLDU, BİNLERCE YORUM GELDİ

Twitter hesabında dokuz milyondan fazla takipçisi bulunan 69 yaşındaki başkanın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi. Şimdiye kadar yaklaşık 7 milyon kez görüntülenen paylaşıma 7 binden fazla yorum geldi.

Tüm ülkeyi saran sosyal medya çılgınlığında kullancılar devlet başkanı ile acımasız bir şekilde dalga geçtiler. López Obrador'a gelen tepkiler, devlet başkanının efsanevi bir yaratıkla ilgili paylaşım yapmasından dolayı oluşan şaşkınlıktan öfkeye doğru uzanıyor.

Devlet başkanı paylaşıp elf dedi Sosyal medyanın diline düşen gizemli görüntü...

"ACINASI BİR PAYLAŞIM..."

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Kullanıcılardan biri, 'Meksika Devlet Başkanı ELF'lerle ilgili paylaşım yapıyor. İnanılır gibi değil' derken bir diğeri 'Acınası bir paylaşım. İtibarınızın sıfır olmasına şaşırmamak gerek' ifadelerini kullandı.

Başka bir kullanıcı, 'Ne kadar normal bir başkan. Ne kadar sağlıklı. Verdiği bilgiler hep doğru ve yerinde' diyerek başkan ile dalga geçti.

Devlet başkanı paylaşıp elf dedi Sosyal medyanın diline düşen gizemli görüntü...


GÖRÜNTÜDEKİ CANLININ NE OLDUĞU MERAK KONUSU OLDU

Bazı kullanıcılar Obrador'a cevap vermekten çok fotoğraftaki gizemli canlının ne olduğu ile ilgiliydi. Yorumculardan biri bunun kafasına poşet takılan bir rakun olduğunu öne sürdü. Başka birisi bunun bir langur maymunu olabileceğini belirtirken diğerleri bunun sıradan bir maymun olduğunu yazdılar.

Devlet başkanı paylaşıp elf dedi Sosyal medyanın diline düşen gizemli görüntü...

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Antik Maya uygarlığı, binlerce yıl boyunca Meksika'nın güneydoğusundan, Honduras, El Salvador ve Guatemala'ya kadar uzanan Mezoamerika bölgesinde hüküm sürmüştür.

Mayaların torunları bugün de yarımadada yaşamaya devam ediyor.

Birçoğu hala Maya dilini konuşup geleneksel kıyafetler giyerken aynı zamanda geleneksel din ve tıp uygulamalarını kullanmaya devam ediyor.

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