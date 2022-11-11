Dev koleksiyon 1.5 milyar dolar

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2018 yılında hayatını kaybeden Allen’ın, Paul Cezanne’den Vincent Van Gogh’a kadar çok sayıda büyük ressamın eserlerini içeren koleksiyonu toplamda 1.5 milyar dolar gelir getirdi. Koleksiyondan elde edilen gelirin Allen’ın vasiyeti üzerine bağış için kullanılacağı belirtildi. Koleksiyonun toplam gelirinin yanında bazı eserler de kendi dallarında satış rekoru kırdı. Georges Seurat’ın 1888 yılında yaptığı “Les Poseuses, Ensemble” isimli tablo, 142.9 milyon dolara satılarak bir Seurat eseri için ödenen en yüksek bedel rekorunu kırdı.