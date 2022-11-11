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Dev koleksiyon 1.5 milyar dolar

Güncelleme Tarihi:

#Microsoft#Paul Allen#Christie’S
Dev koleksiyon 1.5 milyar dolar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 07:00

Teknoloji devi Microsoft’un kurucularından Paul Allen’ın yaklaşık 60 parçadan oluşan sanat koleksiyonu, Christie’s müzayede evi tarafından rekor fiyata satıldı.

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2018 yılında hayatını kaybeden Allen’ın, Paul Cezanne’den Vincent Van Gogh’a kadar çok sayıda büyük ressamın eserlerini içeren koleksiyonu toplamda 1.5 milyar dolar gelir getirdi. Koleksiyondan elde edilen gelirin Allen’ın vasiyeti üzerine bağış için kullanılacağı belirtildi. Koleksiyonun toplam gelirinin yanında bazı eserler de kendi dallarında satış rekoru kırdı. Georges Seurat’ın 1888 yılında yaptığı “Les Poseuses, Ensemble” isimli tablo, 142.9 milyon dolara satılarak bir Seurat eseri için ödenen en yüksek bedel rekorunu kırdı.

 

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#Microsoft#Paul Allen#Christie’S

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