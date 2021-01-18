Derin karda gövde gösterisi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) son yılların en kapsamlı kış tatbikatını 1-12 Şubat tarihleri arasında Kars’ta yapacak. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da katılacağı ‘Kış 2021 Tatbikatı’nda, tank bölükleri, topçu bataryaları, keskin nişancı timleri, ‘Bordo Bereliler’ olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığı, komandolar ve helikopterler görev alacak. Tatbikatla, müşterek harekâtın icrası konusunda işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, envanterde bulunan, envantere yeni giren veya savunma sanayi firmalarınca geliştirilmekte olan harp silah ve araçlarının performanslarının denenmesine öncelik verilecek. Birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkân ve kabiliyetlerinin denenmesi, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesinin geliştirilmesi ile komuta kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesinin sağlanması da tatbikatın diğer amaçları arasında yer alacak.

SIZMA VE İMHA

Taarruz, hava hücumu, havadan atma harekâtı, hava ulaştırma ve lojistik destek faaliyetleri gerçekleştirilecek. Kara, kara-havacılık ve hava kuvvetleri tüm unsurlarıyla tatbikatta zor kış şartlarında verilen her türlü görevi yerine getirerek dosta güven, düşmana korku salacak. Özel Kuvvetler personeli kış şartlarında tatbikata uygun şekilde sızma ve imha görevlerini icra edecek. Kayaklı komandolar da kış koşullarına uygun kamuflajlarıyla gövde gösterisi yapacak. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin de yer alacağı operatif seviyedeki tatbikatın son dönemdeki en büyük tatbikatlardan birisi olacağı bildirildi.