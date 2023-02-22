Depremler Suriye ve Lübnan’ı da korkuttu

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Hatay merkezli depremin Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır’da da hissedildiği bildirilirken, Suriye ve Lübnan’da halkın paniğe kapıldığı bildirildi.

YIKIM VAR

6 Şubat’taki depremlerde zarar gören ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Suriye’de, önceki akşamki depremler İdlib, Halep, Hama ve Afrin başta olmak üzere ülke genelinde hissedildi. Bazı kentlerde yıkım da yaşandığı bildirildi. Suriye’nin kuzeybatısında muhaliflerin bulunduğu bölgelerde faaliyet gösteren sivil savunma örgütü Beyaz Baretliler, deprem nedeniyle yaralılar olduğunu ancak can kaybı saptanmadığını açıkladı.

BEYRUT SOKAKTA

Lübnan’ın başkenti Beyrut başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde şiddetli şekilde hissedilen deprem, insanları sokağa döktü. Özellikle eski yapılaşmaların yoğun olduğu mahallelerde insanlar, geceyi parklar ve boş alanlarda toplanarak ya da araçlarında geçirdi. Bazı kentlerde stadyumlar halkın toplanması için açılırken, depremin ülkede can ya da mal kaybına yol açmadığı bildirildi. Deprem nedeniyle Lübnan’daki tüm okullar bir gün tatil edildi.