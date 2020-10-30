Son dakika: Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan (Samos) ilk görüntüler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İzmir olmak üzere pek çok ilde hissedilen depremin merkez üssünün Sisam (Samos) Adası olduğu öğrenildi.

Richter ölçeğine göre deprem 7.1 büyüklüğünde kayda geçti.

Depremin hisseden halk sokaklara döküldü.

Sisam adasında bir çok kilisenin duvarları, bazı evlerin de yıkıldığı ifade edildi.

Depremin merkez üssü Sisam'da kentinde deprem küçük tsunami etkisi yarattı.

YUNANİSTAN'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' TELEFONU

Dışişleri Bakanlığı'nca, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak İzmir'deki deprem nedeniyle 'geçmiş olsun' dileğinde bulunduğunu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Sayın Bakanımız Mevlut Çavuşoğlu’nu aramış ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. İki Bakan ihtiyaç olması halinde karşılıklı yardım ve desteğe hazır oldukları ve temasta kalacakları hususunda teyidleşmişlerdir" denildi.