×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Deneyleri ilerletmek yasak: Yapay insan embriyosu üretildi

Güncelleme Tarihi:

#Cambrigde#California Institute Of Tecnology#Deney
Deneyleri ilerletmek yasak: Yapay insan embriyosu üretildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 07:00

Bilim insanları kök hücreleri kullanarak sentetik insan embriyosu üretmeyi başardı. Yumurta veya sperm ihtiyacını ortadan kaldıran çığır açan gelişme, Cambrigde ve California Institute of Tecnology’den bilim insanlarının yürüttüğü ortak çalışmayla gerçekleşti.

Haberin Devamı

Yapay embriyoların, genetik bozukluklar ve tekrarlayan düşüklerin nedenlerini tespitte önemli bir adım olduğuna inanılırken, çalışma aynı zamanda ciddi etik ve yasal sorunları da gündeme getiriyor.

UYGULAMA ALANI VAR MI

Gelişmeyi, her iki üniversitede de çalışmalar yürüten Prof. Magdalena Zernicka-Goetz Uluslararası Kök Hücre Araştırmaları Derneği’nin Boston’daki toplantısında duyurdu. Kök hücrelerin yeniden programlanmasıyla insan embriyosu benzeri modeller üretebildiklerini söyleyen Zernicka-Goetz, embriyoların 14 günlük gelişimin ötesinde bir aşamaya kadar olgunlaştığını belirtti. Çalışmanın sonuçları henüz bilimsel bir dergide yayınlanmasa da Zernicka-Goetz, oluşturulan modelin yumurta ve spermin öncü hücreleri olan primordial hücrelerin varlığını gösterdiğini belirtiyor. Öte yandan sentetik embriyoların kısa vadede klinik ortamda kullanılması beklenmiyor.

Haberin Devamı

ETİK VE YASAL SORUNLAR

Bunun temel sebeplerinden biri, insan embriyoları üzerinde yapılan çalışmalara ilişkin etik ve yasal sorunlar. Yapay embriyoları bir hastanın rahmine yerleştirmek mevcut kanunlara göre suç. Ayrıca yapay embriyoların laboratuvarda 14 günlük yasal sınır içinde yetiştirilebilmesi nedeniyle, bunların ilk aşamanın ötesinde olgunlaşma potansiyeline sahip olup olmadığı kesin olarak bilinmiyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cambrigde#California Institute Of Tecnology#Deney

BAKMADAN GEÇME!

Mısırdaki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi Türkiyede hangi türler bulunuyor

Mısır'daki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi? Türkiye'de hangi türler bulunuyor?

#Köpek Balığı Saldırısı
ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

#Sağlık
10 yılda 375 bin kilometre yol yaptı... Dünyayı uçmadan gezen adam Thor Pedersen

10 yılda 375 bin kilometre yol yaptı... Dünyayı uçmadan gezen adam Thor Pedersen

#Seyahat