Dendias, Türkiye karşıtları ile buluştu

Kıbrıs Rum yönetiminin Baf kentindeki buluşmada Nikos Dendias, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi hazır bulundu. BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ise, telekonferans yöntemiyle katıldı. Kıbrıs’a ise BAE’den emirlik danışmanı Anwar Gargash geldi. Telekonferans yöntemiyle de olsa, İsrail ve BAE’li bakanlar, ilişkileri normalleştirme kararından sonra ilk kez yan yana geldi. Dörtlünün birinci gündem maddesi, Doğu Akdeniz ve Türkiye oldu.

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