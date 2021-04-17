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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 17.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Dendias, Türkiye karşıtları ile buluştu

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Dendias, Türkiye karşıtları ile buluştu

Anakara’da diplomatik teamüllere uymayan skandal açıklamalarının ardından Atina’ya dönen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias dün Kıbrıs Rum yönetimine gelerek, Rum, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanlarıyla buluştu.

Kıbrıs Rum yönetiminin Baf kentindeki buluşmada Nikos Dendias, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi hazır bulundu. BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ise, telekonferans yöntemiyle katıldı. Kıbrıs’a ise BAE’den emirlik danışmanı Anwar Gargash geldi. Telekonferans yöntemiyle de olsa, İsrail ve BAE’li bakanlar, ilişkileri normalleştirme kararından sonra ilk kez yan yana geldi. Dörtlünün birinci gündem maddesi, Doğu Akdeniz ve Türkiye oldu.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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