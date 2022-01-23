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DEAŞ'ın Suriye'de cezaevine düzenlediği saldırı sonucunda çatışmalar devam ediyor

#DEAŞ#Suriye#Dünya
DEAŞın Suriyede cezaevine düzenlediği saldırı sonucunda çatışmalar devam ediyor

DEAŞ militanlarının Suriye'nin kuzey doğusunda, mahkumları kaçırmak için güvenliği Kürtler tarafından sağlanan bir hapishaneye saldırmasının ardından bölgede yoğun çatışmalar sürüyor.

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ABD'nin hava saldırısıyla desteklediği Kürt liderliğinde güçler, Perşembe gününden bu yana Haseke kentinde DEAŞ  militanları ile çatışıyor.

DEAŞ'ın Gerwan Hapishanesi'ne yönelik saldırısı, grubun üç yıl önce Suriye'deki yenilgisinden bu yana gerçekleştirdiği en büyük saldırılardan birisi.

Bir izleme grubunun aktardığı verilere göre, bazı örgüt liderleri de dahil olmak üzere 3 bin 500 civarında DEAŞ üyesinin bu hapishanede bulunuyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırının ardından yüzlerce DEAŞ mensubunun geri yakalandığını ancak bazılarının ise hala dışarıda firari olduğunu söyledi.

Kürt güvenlik güçleri hapishaneyi kuşatma altına alırken, civar bölgelerin kontrolü için savaşıyor. Mahalle sakinleri ise evlerini terk ediyor.

AFP haber ajansının Suriye Gözlemevi verilerini aktardığı haberine göre, saldırının başından bu yana cezaevi içinde ve dışında yaşanan olaylarda en az 39 Kürt güvenlik gücü ve en az 77 DEAŞ mensubu öldürüldü.

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DEAŞ ise 22 Ocak'ta yayımladığı bir videoda çok sayıda üyesinin serbest kaldığını iddia etti. Görüntülerde DEAŞ'ın çok sayıda rehineyi de elinde tuttuğu görülüyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da hava saldırılarıyla çatışmalara destek verdiğini doğruladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı açıklamada Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) çabalarından övgüyle bahsetti.

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#DEAŞ#Suriye#Dünya

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