Davet edildiği parti kendi düğünü çıktı! Damadı herkesin içinde bırakıp gitti

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30 yaşında ABD'li bir kadının sosyal paylaşım sitesi Reddit'te paylaştığı olay, sosyal medyanın en çok tartışılan konusu olmakla kalmadı, uluslararası medyada da dikkat çekti.

DAVET EDİLDİĞİ SÜRPRİZ PARTİ, KENDİ DÜĞÜNÜ ÇIKTI

Sevgilisi tarafından 'sürpriz bir partiye' davet edilen kadın oraya vardıklarında sürpriz davetin aslında kendi düğünü olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

32 yaşındaki erkek arkadaşı Mark ile 5 yıldır birlikte olduğunu belirten kadın, "Geçen hafta, uzun süredir birlikte olduğum erkek arkadaşım Mark tarafından havalı bir partiye davet edildim. Beş yıldır birlikteyiz, daha önce evlilik hakkında konuşmuş olsak da, herhangi bir teklif ya da düğün planımız yoktu" dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"Parti için heyecanlıydım, en şık kıyafetlerimi giydim. Belirlenen mekana gidip büyük salona girdiğimde tüm ailemi ve arkadaşlarımı karşımda buldum. Görünen o ki Mark benim haberim olmadan bir düğün organize etmiş."







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ERKEK ARKADAŞI ROMANTİK BİR JEST OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

Salona girdiği anda insanların alkışlamaya başladığını belirten ismi açıklanmayan kadın, o anda ne yapacağını bilemediğini anlattı.

İlk şoku atlattıktan sonra erkek arkadaşını bir kenara çeken kadın, ona düğünü organize etmeden önce neden kendine danışmadığını sordu. Ancak Mark ona bunun romantik bir jest olduğunu ve heyecan yaratmak istediğini söyledi.

DÜĞÜNE DEVAM ETMEME KARARI ALDI

Erkek arkadaşını sevdiğini ve bir gün onunla bir hayat kurmak istediğini belirten kadın, tüm bunlara rağmen kendinin dahil edilmediği düğün fikrinden rahatsız oldu:

"O anda, sürpriz düğüne devam etmek, kendimi huzursuz hissetmeme rağmen gülümsemek ya da gerçek duygularımı dile getirmek gibi zor bir seçimle karşı karşıya kaldım. Nihayetinde sürpriz düğüne devam etmeme kararı aldım"

"HERKES MUHTEŞEM BİR ANI MAHVETTİĞİMİ DÜŞÜNÜYOR"

Aldığı kararın erkek arkadaşı, ailesi ve arkadaşlarında hayal kırıklığına neden olduğunu belirten kadın, "Herkes muhteşem bir anı mahvettiğimi düşünüyor. Ancak ben bir evliliğin açık iletişim ve ortak kararlarla gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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Olaydan sonra erkek arkadaşından ayrılmadığını ve hala bir gün onunla evlenmeyi planladığını anlatan kadın, sürpriz düğünü terk etmekle doğru yapıp yapmadığı konusunda yorumculardan yardım istedi.



Kullanıcılardan biri kadına çok sert bir cevap vererek, "Bu ilişkiden defolup gitmelisin" dedi.

Başka bir kullanıcı sürpriz bir teklifin 'romantik' olduğunu ancak sürpriz düğün organizasyonunun rahatsız edici olduğunu öne sürdü.

Diğer bir kullanıcıdan benzer bir yorum geldi: "Haklısın, düğün çok büyük bir kilometre taşıdır ve planlamada rol oynamak istemeye hakkın var. "

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Kadına hak veren bir yorumcu adamın aşırı kontrolcü olduğunu öne sürerek, "Evlilik bir ortaklıktır, pusu değil. Ben olsam tüm aileme ve arkadaşlarıma bunu bilip bilmediklerini sorardım. Bu adama bunun iyi bir fikir olduğunu kim söyledi?" dedi.