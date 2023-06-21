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Nedimeleri lamba direklerine bağladılar! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü...

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#Çin#Düğün#Şaka
Nedimeleri lamba direklerine bağladılar Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 14:59

Çin'in Yunnan eyaletinde gerçekleştirilen bir düğünde nedimelere yapılan çirkin şaka ülke gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları olaya tepki gösterirken, yetkililer olayın araştırıldığını belirtti.

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İlginç gelenekleri ile dikkat çeken Çin'de, evlilik seromonilerinde gelin, damat ve nedimelere yapılan küçük şakalar geleneksel olarak görülüyor. Ancak bu şakalar son dönemde kontrolden çıktı ve eğlenceden çok eziyete dönüştü.

Yunnan eyaletinin güneyindeki Qujing kentinde gerçekleştirilen bir düğünden gelen görüntüler, bu konuda artan aşırı davranış eğilimini yeniden gündeme taşıdı ve sosyal medyada infiale neden oldu.

NEDİMELERİ DİREĞE BAĞLAYIP, HAVAİ FİŞEK YAKTILAR

Çin sosyal medyasında kısa sürede viral hale gelen görüntülerde bir grup erkeğin, nedimeleri düğün arabasından indirip lamba direklerine bağladıkları görülüyor.

Nedimeleri lamba direklerine bağladılar Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü...

Adamlar, elleri bantlı bir şekilde direğe bağlanan nedimelerin ayaklarının hemen ucunda havai fişekleri yakıp kaçarken, çaresiz kadınların yüzlerini korumaya çalıştıkları ve çevrede izleyenlerin de hiç bir müdahalede bulunmadığı görülüyor.

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Sosyal medya kullanıcıları saçma düğün şakasının bir gelenek olmadığını belirterek yetkilileri göreve çağırırken, Yunnan eyaleti hükümet yetkilileri olayın nerede olduğunu araştırdıklarını belirttiler.

Nedimeleri lamba direklerine bağladılar Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü...

"KİMSE MÜDAHALE ETMEYECEK Mİ?

Yorumcular kadınların kaldıkları zor durum karşısında şoke olduklarını belirtirken, izleyicilerden birisi, "Gelinle damat nerede? Kimse müdahale etmeyecek mi? Bu sadece bir düğün şakası değil, kişisel güvenlik için bir tehdittir." dedi.

Başka bir izleyici ise “Güvenlik konusunda hiçbir farkındalıkları yok. Nedimeler kolayca alev alabilen tül giysiler giyiyorlardı” dedi ve insanları düğün şakalarına karşı boykot çağrısında bulundu.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDAKİ GELENEK

Çin'de düğünlerde yapılan bu tarz şakalara 'naohun' adı veriliyor. Geleneğin tarihçesi Han Hanedanlığı'na kadar uzanıyor. Ancak eski yıllarda eğlence olarak görülen bu gelenek son yıllarda eleştirilerin odağında.

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Özellikle kırsal düğünlerde uygulanan garip gelenek gelin ve damatları küçük düşürmekle kalmıyor, çoğunun yaralanmasına da yol açıyor. Çin'in en büyük gazetelerinden biri olan SCMP, 'naohun' geleneğinin son yıllarda çok sayıda şikayete neden olduğunu, hatta bazı düğünlerde konukların karakola götürüldüğünü belirtiyor. 

Nedimeleri lamba direklerine bağladılar Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü...

Düğünlerde yapılan sıra dışı şakalar daha önce de onlarca insanın yaralanmasına neden olmuştu...

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