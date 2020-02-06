Darbeci Sisi’den nişanı geri çektiler

Dresden kentinin sembolleri arasında yer alan tarihi bir kültür sanat evinin bu yıl ödülü Sisi’ye vermesi ülkede “Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir nişan verilir” tartışması başlatmıştı. Semper Balosu Yönetici Hans-Joachim Frey’in geçen hafta Kahire’de nişanı Sisi’ye sunmasının ardından çok sayıda sanatçı, kültür sanat evinin programlarına katılmayacağını açıklamış, bazı ünlüler ve siyasiler de karara tepki göstermişti. Şubat ayındaki Semper Opera Balosu’na davetli çok sayıda ünlü, baloya gelmeyecekleri tehdidinde bulunmuştu.

TEPKİLER İŞE YARADI

Tepkiler üzerine Semper Opera Balosu, Sisi’ye verilen ödülün geri çekildiğini açıkladı. 2013’te seçilmiş Muhammed Mursi iktidarını darbe ile deviren Sisi, 2014 yılında seçimle cumhurbaşkanı olduktan sonra ülkeyi demir yumrukla yönetmeye başlamıştı.