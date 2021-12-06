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Danimarka'da bulundu... On birinci yüzyıldan kalma!

#Danimarka#Vikingler#Altın Küpe
Danimarkada bulundu... On birinci yüzyıldan kalma

Danimarka'da yapılan bir arkeolojik keşif şimdiye kadar hiç rastlanmamış bir hazineyi ortaya çıkardı. 11’inci yüzyıldan kalma altın küpe İskandinavya'da bir ilk olma özelliği taşıyor.

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Danimarka’da araştırmacılar, 11’inci yüzyıldan kalma altın küpe buldu. Küpenin, Danimarka Milli Müzesi’nde sergileneceği ifade edildi. Altın küpenin, İskandinav ülkelerinde daha önce hiç görülmediği belirtildi.

Danimarka Milli Müzesi’nden yapılan açıklamada, Yutland adasının batısındaki Bovling bölgesinde yapılan araştırmada, 11’inci yüzyıldan kalma altın küpe bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, “11’inci yüzyıla ait benzersiz altın küpe, İskandinav ülkelerinde daha önce hiç görülmedi ve muhtemelen Bizans imparatoru tarafından korumasındaki bir Viking'e şahsen bağışlandı. Takı Bizans veya Mısır kökenlidir” denildi.

Danimarkada bulundu... On birinci yüzyıldan kalma

“İSKANDİNAVYA’DA İLK DEFA BULUNDU”

Danimarka Milli Müzesi Müfettişi Peter Pentz, keşfin İskandinavya’da bir ilk olduğunu ifade ederek, “Tamamen bize özgü, tüm dünyada sadece 10-12 tane örnek olduğunu biliyoruz ve daha önce İskandinavya'da hiç rastlamadık. Vikingler seyahatlerinden evlerine binlerce gümüş sikke getirdiler ama neredeyse hiç takı getirmediler” dedi.

Küpe, altın şeritlerle süslenmiş, altın ipliklerden yapılmış bir çerçeveye yerleştirilmiş hilal şeklinde bir altın plakadan oluşuyor. Hilal şeklindeki plaka, camın kırılıp toz haline getirildiği özel bir teknikle oluşturulan ve ardından mat hale gelmesi için metal ile eritilen bir emaye ile kaplanmış.

Danimarkada bulundu... On birinci yüzyıldan kalma

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Emaye motifi, iki kuş ve bir ağaçtan oluşuyor. Müzeden yapılan açıklamada bu ağacın, ‘Hayat Ağacı’nı sembolize ettiği aktarıldı.

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#Danimarka#Vikingler#Altın Küpe

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