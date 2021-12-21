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Danimarka ve Kosova arasında “cezaevi” anlaşması imzalandı

#Danimarka#Kosova#Dünya
Danimarka ve Kosova arasında “cezaevi” anlaşması imzalandı

Kosova’nın Danimarka’ya 300 cezaevi hücresini kiralamasına yönelik bir anlaşma imzalandı

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Danimarka’nın ülkesinden sınır dışı edilme cezasına çarptırılan 300 mahkumu Kosova’da kiralayacağı cezaevlerine yerleştireceğini açıklamasının ardından Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup, Kosova Adalet Bakanı Albulena Haxhiu ve Kosova Ekonomi Bakanı Artane Rizvanolli arasında 300 cezaevi hücresinin kiralanması için anlaşma imzalandı. Söz konusu anlaşmanın mecliste onaylanmasının ardından yürürlüğe gireceği aktarıldı.

Kosova’nın bu anlaşmadan 210 milyon euro kazanması beklenirken, anlaşmanın 10 yıllık bir dönemi kapsaması öngörülüyor.

Danimarka’dan Kosova’ya transfer edilecek olan mahkumların yüksek riskli olmayacakları belirtilirken, söz konusu mahkumların üçüncü bir ülkenin vatandaşları olduğu belirtildi.

Danimarka Adalet Bakanı Haekkerup, ülkesinden mahkumların yerleştirileceği hücreleri Danimarka’ya kiraladığı için Kosova’ya teşekkür etti.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Haekkerup, anlaşmanın Kosova’nın bütçe sorununu çözmesine yardımcı olacağını açıkladı. Haekerup, "Bu Kosova'ya ilk ziyaretim, işbirliğini sürdürmek için sabırsızlanıyorum. Gelecekteki anlaşmalar için temel taşı olarak gördüğümüz bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşma Danimarka'daki cezaevleriyle ilgili sorunu çözecek" dedi.

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#Danimarka#Kosova#Dünya

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