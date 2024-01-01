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Danimarka Kraliçesi 52 yıl sonra tahtı bırakıyor

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#Danimarka#Kraliçe Margrethe#Hükümdar
Danimarka Kraliçesi 52 yıl sonra tahtı bırakıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2024 02:34

Danimarka’da 52 yıldır tahta bulunan Kraliçe Margrethe II, tahttan çekildiğini açıkladı. Margrethe II, Danimarka tarihinin en uzun süre görev yapan hükümdarı oldu.

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Danimarka Kraliçesi Margrethe II, gerçekleştirdiği yeni yıl konuşmasını sürpriz bir şekilde sonlandırdı. 52 yıldır tahtta bulunan Kraliçe Margrethe II, tahtı en büyük oğlu Veliaht Prens Frederik’e bıraktığını açıkladı. Tahta çıkışının 52. yıl dönümü olan 14 Ocak’ta tahtın yeni sahibinin görevi devralacağını kaydeden 83 yaşındaki Margrethe II, “Şimdi doğru zaman olduğuna karar verdim. 14 Ocak 2024 tarihinde Danimarka kraliçeliğinden istifa edeceğim. Tahtı oğlum Veliaht Prens Frederik'e bırakıyorum" dedi. Margrethe II, 1952 yılında babası Kral IX Frederik'in ölümünün ardından tahta geçerek, Danimarka tarihinin en uzun süre görev yapan hükümdarı oldu.

 
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#Danimarka#Kraliçe Margrethe#Hükümdar

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