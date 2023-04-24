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Danimarka, Irak ve Suriye’den çekildi

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#Danimarka#Irak#Suriye
Danimarka, Irak ve Suriye’den çekildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 07:00

DANİMARKA Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye’deki tüm asker ve askeri danışmanlarını çekme kararı aldığını duyurdu.

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Erbil’den yayın yapan Rudaw’ın haberine göre DEAŞ’a Karşı Uluslararası Koalisyon bünyesinde Irak ve Suriye’de asker bulunduran Danimarka, bu kararı “ülke sınırlarına yakın tehditlerle mücadele etmek üzere” aldığını belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak ve Suriye’deki DEAŞ’lıların sayısının azaldığı belirtilerek, “Bizim katkımıza eşit derecede ihtiyaç kalmadı” denildi. Danimarka Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında “yakın tehditler”e dikkat çekilerek, “Yakın çevremizde gördüğümüz tehditlere karşı koymak için muharebe gücümüzü yeniden tesis etmemiz gerekiyor” ifadelerine yer verildi. Temmuz 2014’ten bu yana DEAŞ’a Karşı Uluslararası Koalisyon’un üyesi olan Danimarka’nın Irak ve Suriye’de 300 asker ve askeri danışmanı bulunuyordu.

 

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#Danimarka#Irak#Suriye

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