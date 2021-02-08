Danimarka BaÅŸbakan'Ä± temizlik yaptÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ± takipçileriyle paylaÅŸtÄ±
Danimarka BaÅŸbakanÄ± Mette Frederiksen, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni topladÄ±. BaÅŸbakan evde cam sildiÄŸi fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸÄ±rken altÄ±na "hafta sonu kÄ±ÅŸ gÃ¼neÅŸi" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.
Danimarka'da 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n Haziran ayÄ±ndan bu yana BaÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼ren Mette Frederiksen, kiÅŸisel sosyal medya hesabÄ±ndan evinde temizlik yaptÄ±ÄŸÄ± anlarÄ± paylaÅŸtÄ±.
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Sputnik'te yer alan habere gÃ¶re, hafta sonunu evinde geÃ§irdiÄŸini ve uzun zamandÄ±r temizlik yapmak iÃ§in vakit bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran BaÅŸbakan Frederiksen, "Hafta sonu kÄ±ÅŸ gÃ¼neÅŸi. Son birkaÃ§ aydÄ±r evi temizlemek iÃ§in fazla zamanÄ±m olmadÄ±. Herkese mutlu bir pazar diliyorum" ifadelerini kullandÄ±.
BaÅŸbakan Frederiksen, aktif sosyal medya kullanÄ±mÄ± ile biliniyor.
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