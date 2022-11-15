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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü

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#G20#Recep Tayyip Erdoğan#Dünya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 07:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya’nın Bali Adası’nda toplanan G20 Liderler Zirvesi’ne katıldı. Erdoğan zirve kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü.

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Dünyanın gözü Endonezya’nın Bali Adası’nda toplanan G20 Liderler Zirvesi’nde.

G20 Liderler Zirvesi için Apurva Kempinski'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada G20 Liderler Zirvesi resmî karşılama törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü

Zirveye ev sahipliği yapan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, toplantı öncesinde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Resmî karşılama töreni sonrasında liderler, "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumuna geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun yapılacağı salonda liderlerle ayaküstü sohbet etti.

Erdoğan zirve kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü.

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